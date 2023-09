“Se ninguém chamar, nóiz chama”: festa dá visibilidade a novos DJs da capital

Evento reúne artistas com poucas aparições no Plano Piloto, neste sábado (16), no Distritto Bar. Há cortesias disponíveis

A festa “Chama” terá sua primeira edição realizada neste sábado (16), no Distritto Bar (Saan). O evento tem como objetivo principal dar visibilidade a DJs de Brasília e Entorno que ainda não vêm recebendo oportunidades dos grandes festivais realizados na capital. “Se ninguém chamar, nóiz chama!” é o lema. Nesta edição de sábado (15), a “Chama” irá reunir os DJs RN, Madru, Novin Yarp, Kashuu e Bolívar. Este último mora no Gama e vai se apresentar pela primeira vez no Plano Piloto. Há cortesias disponíveis no Shotgun, com entrada obrigatória até meia-noite. Aos que pretendem chegar depois, os ingressos custam R$ 10. A “Chama” é idealizada e produzida pela produtora local recém-criada DoAll. A empresa é formada por jovens produtores culturais da capital, que prometem manter, para as futuras edições da festa, a essência de dar visibilidade a DJs da periferia brasiliense. Serviço

“Chama” – 1ª edição

Sábado, 16 de setembro

A partir das 22h30

No Distritto Bar – Saan, quadra 1, lote 1080, Brasília-DF

Atrações: RN, Madru, Novin Yarp, Kashuu e Bolívar

Entrada franca, com retirada pelo Shotgun (quem quiser chegar depois de 0h deve comprar ingresso)