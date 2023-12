Se Liga na Cultura e Abrace se unem em tarde de confraternização

Mostra cultural contou com uma programação realizada inteiramente por alunos do Se Liga na Cultura, projeto desenvolvido pelo Instituto IECAP

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) recebeu os jovens do projeto Se Liga na Cultura para uma tarde especial de integração com as crianças assistidas pela instituição e suas famílias. O evento celebrou a acolhida da Associação ao projeto, marcando a conclusão da oficina de biojoias oferecida às mães da Abrace e ainda dando início às confraternizações de fim de ano.

“Nesse momento de fraternidade vivenciamos uma oportunidade incrível no Se Liga na Cultura com uma dinâmica que reuniu em um mesmo evento entregas relacionadas às nossas quatro oficinas principais que são teatro, biojoias, fotografia e culinária sustentável. E o que é melhor, voltadas para um público ao qual temos muito carinho: a comunidade da Abrace. Foi uma troca linda”, adianta Renata Oliveira, presidente do Instituto IECAP e idealizadora do projeto.

A mostra cultural contou com uma programação realizada inteiramente por alunos do Se Liga na Cultura, projeto desenvolvido pelo Instituto IECAP, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e apoio do Ministério da Cultura, por meio de Lei Federal de Incentivo à Cultural. Nas apresentações do dia, jovens da oficina de teatro assumiram a importante missão de entreter as crianças com contação de histórias, brincadeiras e peça teatral. Os alunos de fotografia cobriram todos os momentos e presentearam os participantes, ao final, com belos registros. E, encerrando a tarde da maneira mais gostosa possível, uma oficina de culinária sustentável especial de Natal, ensinando às mães presentes um delicioso mousse de chocolate com café, com reaproveitamento de borras de café. Em biojoias, oficina oferecida às mães da Abrace pela designer Suzana Rodrigues, teve bate-papo com as alunas e exposição das peças produzidas.

Muito além da promoção da cultura, o projeto ofereceu um suporte essencial às mães que enfrentam os desafios de acompanhar seus filhos que, tão cedo, lutam contra o câncer. Com a oficina de biojoias foi possível promover cidadania e dignidade às famílias, ofertando a oportunidade de capacitação profissional e empreendedora ao agregar os benefícios da sociobiodiversidade na condução da oficina. “O curso é muito interessante, pois proporciona uma alternativa de renda e facilita o trabalho autônomo, já que as mães, na maioria das vezes, se ausentam muito do trabalho formal para poder cuidar dos filhos em tratamento”, afirma Cláudia Leite, Coordenadora do Setor de Assistência Social da Abrace.

Ao todo, o Se Liga na Cultura atendeu mais de 800 pessoas em todo o Distrito Federal, alcançando escolas públicas, centros de juventude, sistema prisional feminino, demais instituições e associações parceiras. As atividades se encerram em dezembro no DF e, ainda este mês, as oficinas desembarcam em comunidades do Rio de Janeiro e, em seguida, em São Paulo.