Saturno e Nume Consense são as primeiras atrações do Alto Volume em 2024

Bandas estão com trabalhos novos no forno e se apresentam, neste domingo (14), de graça, no Infinu, a partir das 19h

O Alto Volume retorna, neste domingo (14), aos palcos com sua primeira edição. A estreia em 2024 será no Infinu, da 506 Sul, que receberá as bandas Nume Consense e a Saturno. O evento terá entrada gratuita, a partir das 19h.

Um dos principais projetos de apoio ao autoral de Brasília, o Alto Volume fechou o ano passado com exatos 50 eventos. Milhares de expectadores estiveram presentes em diversas casas de shows de renome do DF, como o O’Rilley, Infinu, Zepellim, entre outras, para conhecer os novos nomes da cena do Rock local.

“Nos últimos anos, mudamos a cara dos pubs e casas de shows da cidade. Conseguimos apresentar para a nossa juventude o que temos de melhor e que estava escondido, sem espaço. São anos de batalha, mas que começam a dar muitos frutos, não apenas com o Alto Volume, mas com diversos outros eventos que estão dando voz às bandas do nosso Rock”, afirma o idealizador e produtor do projeto, Cezar Degraf. “Os empresários perceberam que é rentável trazer as bandas, pois, além de gerar público para as casas de show, renova a clientela.”

Para a primeira edição de 2024, o Alto Volume trará duas bandas conhecidas do público. Nume Consense e Saturno — ex-Saturno em Chamas — que têm trabalhos sólidos e músicas conhecidas do público.

Com material no forno, a primeira tem importantes apresentações no currículo. A mudança de nome também se reflete na sonoridade. Saturno está com novo estilo, mesclando o Rock com outros gêneros, como o Rap, Funk, Calypso, entre outros. O novo material deve ser lançado a partir de fevereiro. Enquanto isso, JRamos comemora a participação no evento de domingo.

“É gratificante ser chamado para o primeiro Alto Volume de 2024. É uma sensação de estar em casa. Este ano queremos espalhar a Saturno para a cidade inteira. A gente gravou bastante coisa e estamos com vários projetos engatilhados. Vai ter bastante coisa para ver”, afirma JRamos, que fala sobre as mudanças. “Encontramos nossa sonoridade. Aquilo que gostamos e explorando sons diferentes.”

Michel Glauber, guitarrista e vocalista da Nume Consense, conta que a banda está com trabalhos em produção a serem lançados nas próximas semanas. Além da fonografia, a banda terá um site próprio, que agregará o trabalho desenvolvido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Como a banda deu uma pausa em dezembro de 2023, para terminarmos as gravações das músicas novas, estamos levando além de muita vontade de subir nos palcos, novas músicas, do melhor jeito experimental. Então, podem esperar que, nas próximas semanas, teremos bastante novidades em nossas páginas, só o refino da lapidação, com letras e melodias marcantes”, conta Michel Glauber, que arremata com suspense. “Além disso está no forno uma participação especial em uma de nossas músicas de um grande músico brasileiro.”

Serviço

Alto Volume no Infinu com as bandas Nume Consense e Saturno

Local: 506 Sul

Horário: A partir das 19h

Entrada: Gratuita