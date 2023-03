Sarau Complexo reúne música, artesanato, poesia e teatro

Nesta edição, o evento será realizado durante a Feira do Artesanato Livre

Samambaia recebe, nesta sexta-feira (17), mais uma edição do ‘Sarau Complexo’, no canteiro central 208/408, em frente ao Supermercado Caíque. o projeto vai ocorrer em novo horário, das 15h às 20h.

O Sarau Complexo dá espaço aos artistas dos quatro cantos do Distrito Federal espaço para serem reconhecidos por seus trabalhos autorais, entre canções, poemas, artes e teatro. Nesta edição, será realizado durante a Feira do Artesanato Livre, que está montada no local.

A programação especial é gratuita e terá canto coral com o Coral Levando a Vida; apresentações musicais com Gerson Deveras, Izzo Maia e Seu Roque Tupinambá; cultura popular com o Sr. Valdivino Música Raiz; e performance e poemas com Suene Karin e Jirlene Pascoal.

Sarau Complexo

Sexta-feira, 17 de março

Samambaia Norte, canteiro central 208/408, em frente ao Supermercado Caíque

Das 15h às 22h

Entrada franca

Mais informações em @saraucomplexooficial