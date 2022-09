Sarau Complexo leva samba, hip hop, poesia e muito mais a Samambaia

Rapper Gog é uma das atrações. Evento acontece na sexta-feira (30), na praça da quadra 207

Samambaia recebe, nesta sexta-feira (30), o Sarau Complexo. O evento ocorre na praça da quadra 207 de Samambaia Norte com atrações de samba hip hop, poesia e muito mais.

O evento é gratuito e promove apresentações musicais com o rapper Gog, o sambista Marcelo Café, o grupo Samba do Chris, a banda Paradise e muito mais. Ainda tem declamação de poesia com Felipe Vitelli, Domício Chaves, Margô Oliveira, Ana Flávia Garcia e Cumpadi Ancelmo.

O Mamulengo Fuzuê enriquece a programação com contação de histórias e cultura popular, além de gastronomia local com identidade cultural e microfone aberto ao público.

O Sarau Complexo tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e fomento pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). Não perca!

Sarau Complexo

Dia 30 de setembro

Praça da quadra 207, conjunto 5, de Samambaia Norte

A partir das 19 horas

Entrada franca