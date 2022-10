Sarau Afro Urbano realiza encontro neste sábado (22) com escritores em celebração à cultura negra no DF

Com a presença de Sandro Sussuarana (BA), organizador do Sarau da Onça, em Salvador, a programação gratuita terá ainda feira literária e batalha de rima

Com o objetivo celebrar o mês da consciência negra no Distrito Federal, neste sábado (22), será realizado o Sarau Afro Urbano, uma reunião de escritoras e escritores negros que publicam de forma independente. O evento começa a partir das 16h, no espaço Jovem de Expressão, que fica na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte.

O propósito do Sarau é de enaltecer a cultura e a arte negra, e vai permitir o contato do público com os autores, que também vão participar da feira literária, assinando as obras que estarão à venda no sarau.

Além de nomes conhecidos no DF, como as poetas Tatiana Nascimento, Karla Calasans e Pedro Ivo, este ano o evento conta com a participação do escritor baiano Sandro Sussuarana, organizador do tradicional Sarau da Onça em Salvador.

E para valorizar todos os tipos de arte literária, uma batalha de rima vai acontecer no encerramento do sarau, com MCs convidados. Tudo ambientado com muita música e ritmos negros.

Toda a programação é gratuita e faz parte do Festival Afro Urbano, que chega à segunda edição realizando ações culturais e artísticas de valorização às vidas negras.

Sarau Afro Urbano

Com feira literária e batalha de rima

Data: 22/10/22 (sábado)

Horário: 16h

Local: Espaço Jovem de Expressão – (QNM 18/20, Praça do Cidadão – Ceilândia Norte)

Realização: Cassangue Produções