São Sebastião recebe o Liberdade Hip Hop neste sábado (15)

O Spate Park de São Sebastião recebe, neste sábado (15), o Liberdade Hip Hop. O evento vai reunir diversos artistas, das 17h às 21h, com entrada gratuita e classificação indicativa livre.

A programação conta com o DJ Jota Mix, as cantoras Donas da Rima e Thabata Lorena, o grupo Diga How e as artistas Lis Martins e Nanda Pimenta.

O evento é realizado por DJ Jota Mix, Espaço Sideral e Rádio Liberdade FM, em parceria com o Movimento Supernova, Iaceb, Crixás Podcast.

Serviço

Liberdade Hip Hop

Sábado, 15 de julho de 2023

Das 17h às 22h

Skate Park – em frente à 30ª DP, Área Especial – São Sebastião

Entrada gratuita e classificação indicativa livre

Mais informações: @radioliberdadefm