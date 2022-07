São João de Brasília traz Barões da Pisadinha ao Parque da Cidade

Para fomentar a cultura e valorizar a música do DF, a festa também conta com outros artistas locais na programação

O São João de Brasília chega ao Parque da Cidade entre os dias 28 e 31 de julho, com atrações musicais, quadrilha, barracas de comidas típicas, área especial para crianças e muita diversão para toda a família com ingressos a partir de R$ 20. A abertura das festividades é fica por conta da banda Barões da Pisadinha.

A atração principal do evento se apresenta no dia 28 e traz as músicas do álbum Da roça para a cidade e hits da carreira, como o lançamento Resenha Preferida. Quem completa a primeira noite de festa é o brasiliense Galã do Piseiro.

Para fomentar a cultura e valorizar a música do DF, a festa também conta com outros artistas locais na programação. Na lista estão as duplas Wilian & Marlon e Pedro Paulo & Matheus e as bandas Só pra Xamegar e Encosta N’eu, que prometem animar o público brasiliense com muito sertanejo e forró.

Para seguir a tradição das festas juninas, o local terá barraquinhas com diversas comidas típicas, bebidas e doces. De acordo com o assessor de imprensa do evento, Bruninho Afonso, o São João de Brasília será para toda a família e acessível para os mais diversos públicos. “A nossa classificação indicativa será livre, pois o intuito é fazer com que ninguém fique de fora. Além disso, nossa estrutura e organização estão sendo preparadas para que o público tenha maior acessibilidade na festa”, afirma.

Para garantir a diversão da criançada, a festa prepara também uma área kids com brinquedos e brincadeiras características da época.

Os ingressos estão à venda no site Furando a Fila e custam R$ 25 para os dias 29, 30 e 31 e R$ 40 para 28/7. Os valores são referentes à -venda e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Confira a programação por dia:

28/07- Barões da Pisadinha e Galã do Piseiro

29/07- Pedro Paulo e Matheus e Encosta N’eu

30/07- Wilian e Marlon

31/07- Só Pra Xamegar

Serviço

São João de Brasília

Datas: 28 a 31 de julho

Hora: 17h às 2h

Local: Estacionamento 04 do Parque da Cidade

Ingressos: R$ 25 (primeiro lote), de 29 a 31/7; R$ 40 (pré-venda), R$ 60 (primeiro lote) e R$ 80 (segundo lote), 28/7. À venda no site https://www.furandoafila.com.br/evento/2628/SO_JOO_DE_BRASLIA

Ingressos físicos à venda nas Óticas Dinis e Lig Celular

Classificação indicativa livre.