Samba, feijoada e cerveja gelada todo sábado!

Evento ocorrerá no deck do Venâncio Shopping, a partir do dia 18

O Venâncio Shopping recebe o projeto Samba com Cerveja, a partir de sábado (18). Localizado no Deck, o evento proporciona uma imersão na cultura do samba raiz, acompanhado de uma boa feijoada e cerveja gelada.

Todos os sábados, a partir de 12h o público pode se deliciar com o enredo mais brasileiro e animado que há: samba com cerveja e feijoada. Produzida pelo chef Fábio Matsunaga, a feijoada de lei será servida por R$ 35, também haverá porção de torresmo para petiscar, por R$ 20. E para refrescar, será servido o chope artesanal Cruls Puro Malte, ao preço de R$ 5 (300 ml). O rótulo é uma produção local da Cruls, que nasceu em 2017 e desde então coleciona diversos prêmios.

A animação deste sábado (18) será com Andreza Marques e banda em show em formato de samba de roda com repertório recheado de clássicos do samba, de 13h às 18h. A cada sábado o público terá um show com artistas de diferentes gerações da música.

Andreza Marques. Foto: Divulgação

SERVIÇO:

Samba com Cerveja no Venâncio Shopping

Data: Todos os sábados

Horário: a partir de 12h

Local: Deck -Venâncio Shopping

Entrada: Gratuita