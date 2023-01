Samba, feijoada e cerveja agitam sábados de janeiro

O projeto Samba no Conjunto by Cacildis trará ao Jardim Urbano, nos dias 21/01 e 28/01, roda de samba, feijoada e festival de cerveja artesanais

O verão brasiliense, ainda em clima de férias, vai ganhar um festival cheio de brasilidade. O Samba no Conjunto ganha uma edição especial de férias e acontece em dois sábados seguidos: 21/01 e 28/01. O evento vai contar com o trio mais querido da cultura brasileira: samba, feijoada e cerveja! A roda de samba será capitaneada por Riko Fernandez e banda, já a feijoada e o festival de cervejas estarão sob o comando dos organizadores do Beba do Quadrado. O evento acontece Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do shopping, a partir das 12h. A roda de samba começa às 13h, com acesso livre e entrada gratuita.

A roda de samba ficará sob os cuidados dos músicos de Riko Fernandez (cantor, arranjador, percussionista e violonista); Bruno Henrique de Souza Barroso (cavaquinho e percussão); e Luiz Carlos dos Santos Oliveira (baterista). O trio promete muito samba raiz e pagodes clássicos. À frente da banda está João Henrique Batista Fernandes de nome artístico Riko Fernandez, 37 anos, e família mineira (Januária-MG). Ele começou no meio do pagode e axé com os amigos de escola, seu primeiro grupo Katia Samba onde começou a cantar. Integrante e vocalista do grupo Prazer do Samba, grupo em evidência em Brasília e entorno, revelação do festival de música da Rádio positiva-FM, com a música “Só se for você” (compositor Alexandre Derê). Riko fez parte dos grupos Samba Show, Algo a Mais, Força Maior, Guig 3 e projeto Mistura Boa.

O artista ainda fez participações em apresentações com artistas renomeados como Reinaldo Príncipe do Pagode, Dudu Nobre, Grupo Pique Novo e Marquinho Satã (padrinhos do grupo Prazer do Samba), Vocalista do Grupo Senha1, com um dos hits mais cantados e dançados em Brasília, Indo muito longe’, composição Dudu 7 cordas.

Cervejas especiais

Além do samba, o público ainda contará com feijoada, ambiente super agradável, cerveja Cacilds e cervejas artesanais. Parceira habitual do Conjunto Nacional, a equipe do Beba do Quadrado, responsável pela organização do festival Beba no Conjunto, fica à frente da operação do bar no Jardim Urbano. Essa edição do Samba no Conjunto será “by Cacildis”. O espaço receberá barraquinhas de cervejarias artesanais locais, e os frequentadores do espaço multiuso poderão provar as melhores cervejas produzidas no Distrito Federal. O evento ainda vai oferecer descontos imperdíveis para os fãs da bebida. O chopp da Cruls e a cerveja em lata da Cacildis saem por apenas R$ 5,00, cada.

Através do aplicativo Shopping Conjunto Nacional, é possível conferir a programação de eventos, promoções e ainda pagar, via cartão de crédito, o estacionamento coberto.

O Jardim Urbano é um espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia, instalado no 3º piso do Conjunto Nacional. O complexo atualmente está dividido em três decks suspensos e cobertos. Interligado ao ambiente ao ar livre está o CNJ Lab, um espaço colaborativo e criativo, que tem a proposta de ser um ponto de encontro, com duas operações gastronômicas: O Maria Teresa Café e o Bar Beba! O CNJ Lab funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço

Samba no Conjunto by Cacildis

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Datas: 21 e 28 de janeiro – Sábado

Horário: A partir das 12h

Entrada gratuita