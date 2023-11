Samba da Tia Zélia celebra o Dia Nacional do Samba no Espaço Cultural Renato Russo

Domingo, 3/12, a partir das 15h. Entrada gratuita

O Espaço Cultural Renato Russo celebra, neste domingo (3), o Dia Nacional do Samba, comemorado anualmente em 2 de dezembro. Querido dos brasileiros em todo o território nacional, o samba se tornou obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco em 2005, sendo o primeiro gênero musical do país a receber este título.

Para a grande festa de domingo (3), que valoriza o estilo musical que ganhou o mundo, os músicos do Samba da Tia Zélia promovem uma edição especial para a data comemorativa. “O Dia do Samba é uma oportunidade para lembrar a importância do samba para formação da identidade nacional, especialmente como uma linguagem de integração das culturas do nosso país”, comenta Lorena Oliveira, presidente do Instituto Janelas da Arte e coordenadora geral do termo de colaboração de gestão do Espaço Cultural Renato Russo e a Secretaria de Cultura do DF.

Consolidado entre os amantes do estilo, o Samba da Tia Zélia virou o evento queridinho do público desde seu nascimento, em 2022. Sempre lotado, o evento aposta na versatilidade e capacidade de interação, exaltando e priorizando mulheres cantoras e instrumentistas de Brasília. Diversos artistas reconhecidos passaram a frequentar a tenda da Vila Planalto, não apenas como participação, mas também como público. Já fizeram participações memoráveis os meninos do 7 na Roda, Goiabada Cascão, Samba na Comunidade, Teresa Lopes, Kris Maciel, Fe Jacob, Carol Nogueira, Cris Pereira, Litieh, entre outros.

O Dia do Samba no Espaço Cultural Renato Russo é uma iniciativa do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, em colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

A entrada é gratuita. Só chegar, convidar os amigos e celebrar essa data tão importante para a cultura do nosso país.