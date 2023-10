Samba da Malandra lança disco autoral em reverência a mulheres compositoras

Primeira roda de pré-lançamento do álbum acontece no dia 21 de outubro (sábado), 16h, na Praça do Cidadão, em Ceilândia

A coletiva Samba da Malandra é protagonizada por mulheres periféricas do Distrito Federal. Juntas, há quatro anos elas movimentam a cena reverenciando as grandes sambistas precursoras. Neste mês de outubro, o grupo lança o seu primeiro álbum autoral e independente, intitulado Cantautoras, reunindo nove composições criadas por integrantes do grupo e compositoras parceiras que presentearam o grupo com canções inéditas.

A primeira roda de pré-lançamento do álbum acontece no dia 21 de outubro (sábado), 16h, na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Será uma grande festa reunindo a Samba da Malandra e diversas iniciativas culturais do DF permeadas pelo samba. Na internet, o disco Cantautoras estará disponível nas principais plataformas de streaming do grupo Samba da Malandra, a partir do dia 5 de novembro. O lançamento será realizado em três blocos, cada um com três músicas. O segundo bloco vai ao ar no dia 1º de dezembro e o terceiro no dia 20 de dezembro.

Com entrada franca e apoio do Jovem de Expressão, a roda traz a participação especial de três artistas convidadas que assinam composições presentes no álbum Cantautoras: Lirys Catharina, Haynna e Loba Makua. A programação começa às 16h e é aberta à toda a comunidade. Junto à roda de samba, coreografia da música ‘Voa Corpo Lar’, com a bailarina e coreógrafa Luna Jalilah; a Exposição Arteematernagem, da artista Tatiana Reis, na Galeria Risofloras; Desfile de Moda da coleção Benguele, da estilista Mel Soares; Feira de Economia Criativa de Terreiro do Projeto Katende; e praça de alimentação até às 20h30.

O álbum Cantautoras traz a magia, a força e o gingado das mulheres no samba, reverenciando, especialmente, mestras pioneiras como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Dona Dalva, Carolina Maria de Jesus, Clementina de Jesus, Beth Carvalho e Tia Ciata. O disco nasce a partir da história de vida e da poética das integrantes do grupo Samba da Malandra e de compositoras parceiras viventes no DF, dando vida a nove composições inéditas assinadas por Fernanda Fontoura, Rhayane Maiara, Haynna, Lirys Catharina, Loba Makua, Prethais, Marina Flores e Paola Tainã.

As canções que integram o disco foram reunidas e presenteadas ao grupo Samba da Malandra durante o período de isolamento social provocado pela pandemia. “Compositoras de Brasília, em diferentes momentos, diziam: eu fiz essa música e ela me lembra vocês, essa música é a cara do Samba da Malandra, queria ouvir vocês cantando essa música. Foi aí que o sonho começou a ganhar fôlego de vida. Nos unimos aos sonhos de outras mulheres e agora temos o álbum com esses presentes, nove músicas que homenageiam mulheres compositoras”, relata Fernanda Fontoura, idealizadora do disco.

Cantautoras também marca os quatro anos de existência em movimento do grupo Samba da Malandra e sua trajetória pautada em narrativas de valorização das mulheres e das diversidades. O disco é um projeto independente realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), com idealização e coordenação de Fernanda Fontoura, produção executiva de Kessy Freire, direção musical de Rhayane Maiara, produção musical de Lirys Catharina e direção artística de Luazi Luango.

Serviço

Pré-lançamento Cantautoras (Samba da Malandra)

Sábado, 21 de outubro

Das 16h às 20h30

Na Praça do Cidadão – QNM 18/20, Ceilândia-DF

Entrada: franca mediante doação de um 1kg de alimento não perecível

Classificação indicativa: livre

Apoio: Jovem de Expressão

Mais informações: @sambadamalandra / (61) 99807-4310