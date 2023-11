Samambaia recebe shows gratuitos para celebrar o projeto Casulo

Kel, DD Junior, Artigo Maloka, Amaro, Aggin e DJ Cedric comandaram a festa, que acontece ao lado da Administração de Samambaia

O projeto Casulo tomou conta de Samambaia nos meses de outubro e novembro de 2023. No estacionamento da Administração de Samambaia, foi montada uma estrutura e diversas pessoas puderam realizar cursos em áreas como Marketing Digital, Áudio, Atendimento, Produção Geral, dentre outros. Agora, é hora de encerrar com chave de ouro.

Nesta sexta-feira (10), a partir das 14h, os alunos receberão certificado de conclusão e, a partir das 17h, haverá shows para celebrar o projeto. Kel, DD Junior, Artigo Maloka, Amaro, Aggin e Dj Cedric comandaram a festa que acontece ao lado da Administração de Samambaia.

O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

O projeto Casulo contou/conta com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e da Associação Amigos do Futuro.

Serviço:

Encerramento do projeto Casulo

Sexta, 10 de novembro

Shows a partir das 17h

Ao lado da Administração Regional de Samambaia

Livre para todos os públicos

Mais informações: www.casulobr.com.br