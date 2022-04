Salão do Artesanato e Pátio Brasil traz para Brasília show gratuito de Zizi e Luiza Possi

Em homenagem ao Dia das Mães, mãe e filha unem-se em espetáculo único repleto de sucessos e canções inéditas. Confira também algumas dicas de presentes para a data

O 15º Salão do Artesanato, que acontece em Brasília, de 4 a 8 de maio, no Pátio Brasil Shopping, será palco do show gratuito de Zizi Possi e Luiza Possi, em homenagem ao Dia das Mães. O espetáculo acontece no dia 7, às 18h, e marca também o início das comemorações de 25 anos do Pátio, que vai trazer de volta ao público grandes eventos culturais até o fim do ano.

Mãe e filha cantam juntas para celebrar essa data tão especial, que é o Dia das Mães. O show é um trabalho leve que vai passear por um repertório que influenciou tanto Zizi, como Luiza. Entre as músicas que não podem faltar no show, estão Per Amore e Asa Morena, e Luiza irá cantar os sucessos da carreira, como Folhetim e Me Faz Bem.

No repertório, o público também poderá prestigiar canções inéditas nas vozes das cantoras, porém já conhecidas através de seus autores, como no caso de Chico Buarque e Gilberto Gil. “Vamos passear do lirismo à comédia com muito bom gosto. O show terá repertório variado com nossos sucessos, e novas canções nas nossas vozes, porém já famosas no cenário musical”, revelou Zizi.

“Vamos fazer um show idealizado pelas duas, com humor, amor, emoção e muita cumplicidade, ingredientes que regem a nossa relação. A maternidade me trouxe para mais perto de Zizi e por isso veio a vontade de dividir o palco em um show único, completamente emocionante, pensado e executado pelas duas”, comentou Luiza Possi.

Arrase no presente para sua mãe

Com o Dia das Mães se aproximando, a busca pelo presente ideal segue a todo vapor. Além dos produtos disponíveis no 15º Salão do Artesanato, como peças em pedraria, palha natural, crochê, bordado, barro, jóias, produtos cosméticos artesanais, entre outros, o Pátio Brasil Shopping também é um ótimo lugar para garantir as melhores opções de presentes.

O shopping se destaca pelo mix de lojas, com cerca de 200 opções para o consumidor, incluindo as grandes marcas e lojas de departamento como: O Boticário, Polyelle, Cacau Show, Renner, Mr. Cat, Gregory, Arezzo, Morana, Chilli Beans, Americanas, Polishop, Hope, Brasil Cacau, Vivara, Carmen Steffens, Clube Melissa, Zinzane, Kopenhagen, Óticas Carol, Livraria Leitura, Tok& Stok, entre outras.

Entre as opções de presentes estão: sapatos, maquiagem, bolsas, pijamas, roupas, livros, eletrônicos e itens de decoração.

SERVIÇO:

*O que: Show Luiza Possi e Zizi Possi no 15º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras*

Data: 7 de maio de 2022Horário: 18hOnde: Shopping Pátio BrasilAcompanhe: https://www.instagram.com/salaodoartesanatooficial/Saiba mais em: https://salaodoartesanato.com.br/

Sobre o Salão do Artesanato – Toda a riqueza brasileira de artesanato tem sido apresentada anualmente em Brasília através do Salão do Artesanato, que já realizou 14 edições desde sua criação, em 2009. Atualmente, é o maior evento do ramo no Centro-Oeste e está entre os três maiores do setor no Brasil.

O evento trabalha com o conceito da sustentabilidade, realizando a coleta seletiva de resíduos e com expositores que comercializam produtos que utilizam como matéria-prima materiais reciclados. Todo o lixo reciclável é doado para cooperativas de reciclagem.

O Salão do Artesanato é patrocinado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e também conta com o apoio Institucional do Programa do Artesanato Brasileiro/ Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade – SEPEC/Ministério da Economia.

SERVIÇO:

O que: 15º Salão do Artesanato – Raízes BrasileirasData: 4 a 8 de maio de 2022

Horário: Das 10h às 22h – no dia 8 (domingo) das 10h às 20h

Onde: Shopping Pátio Brasil

Realização: Rome EventosApoio Institucional: Programa do Artesanato Brasileiro – PAB

Patrocínio: SEBRAEAcompanhe: https://www.instagram.com/salaodoartesanatooficial/Saiba mais em: https://salaodoartesanato.com.br/