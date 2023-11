Saiba mais sobre a The Masquerade Party, uma das mais sofisticadas festas de Goiânia-GO

Evento organizado pelo requintado restaurante Antonieta celebrará os dois anos de operação do empreendimento, com festa open bar premium patrocinado pelas marcas Chivas e Heineken

Bastante agitada e muito atraente, Goiânia é famosa pelo entretenimento de alto nível, com festas luxuosas, boa música e pessoas bonitas, onde todo final de semana atrai turistas de cidades e estados próximos para curtirem as opções da cidade. Entre este público estão os brasilienses, que devido a proximidade – pouco mais de 200 km, costumam frequentar e curtir os finais de semana nos badalados bares e restaurantes da capital do Goiás.

Dado estes atrativos, o animado público do DF terá mais um motivo para curtir a cidade, onde neste sábado, 11 de novembro, a partir das 23h, vai receber uma luxuosa festa promovida pelo prestigiado restaurante Antonieta.

Apelidada de The Masquerade Party, a festa marca as comemorações de dois anos do empreendimento, que vai promover um grande baile de máscaras, em um dos principais salões de eventos de Goiânia (GO), o luxuoso Infinity Hall, que possui vista panorâmica para a cidade.

Limitado para 1.500 pessoas, o evento será patrocinado pelas marcas Chivas e Heineken, com open bar premium de Chandon, Chivas 12 anos, Licor 43, Gin Beefeater, Vodka Absolut, Cerveja Heineken, Red Bull, Água de Coco, Águas com gás e sem, suco e refrigerante.

A festa terá várias surpresas, como às máscaras que vão cair do teto, ativações artísticas e muita música com seis DJs de diferentes estados Breno Rocha (TETTO – São Paulo), Felipe Mar (Baile da Favorita e Nosso Camarote – RJ), Hektor (TETTO – São Paulo), Hot Q (TETTO – São Paulo), Marllon (Antonieta – GO), Honney (Antonieta – GO).

Os últimos ingressos estão à venda pelo app Balada e custam R$ 400 (mulher) e R$ 800 (homem).

Serviço

Antonieta 2 Anos – The Masquerade Party

Onde: Infinity Hall (Av. Perimetral Norte – Residencial Hugo de Moraes – Goiânia)

Quando: sábado, 11 de novembro, a partir das 23h

Os ingressos podem ser adquiridos pelo app Balada e custam R$ 400 (mulher) e R$ 800 (homem)

Para mais informações: @antonietarestaurant