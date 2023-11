Sabedoria Preta chega à 5ª edição, reunindo nomes da cultura negra brasiliense

Idealizado pela Mestra Martinha do Coco, o evento conta com artistas como Prethaís, Markão Aborígene e Ciclone na Moringa, além de roda de conversa e feira criativa

O Sabedoria Preta, evento organizado anualmente por Mestra Martinha do Coco, no Paranoá, chega à 5ª edição neste sábado (25), a partir das 15h, na praça da quadra 28. O projeto visa compor a programação do Mês da Consciência Negra, com muita música, debates e empreendedorismo.

Com a mesma concepção das edições anteriores, focando na troca de saberes ancestrais da cultura negra, o evento conta com a participação de artistas e agentes culturais representantes das várias linguagens artísticas e expressões afro-brasileiras do Distrito Federal. Em 2023, o tema do Sabedoria Preta é “A economia do Povo Negro”, lembrando a reparação para o povo negro, evocando poesia, riqueza, beleza e bem viver.

Mesmo sem patrocínios, sejam públicos ou privados, Martinha do Coco e sua equipe de produção organizaram um encontro colaborativo gratuito, onde a cooperação mostra a força dessa atividade comunitária, e mais uma vez celebra as potências e afirma resiliências.

Idealizado em 2018, o Sabedoria Preta tem como objetivo central o enfrentamento do racismo e da invisibilidade do povo negro nos mais diversos espaços da sociedade. É por meio da arte, da cultura, da poesia e do diálogo que essa luta vem se consolidando.

SERVIÇO

Sabedoria Preta – 5ª Edição

Sábado, 25 de novembro

A partir das 15h

Na praça da quadra 28 do Paranoá

Entrada gratuita e classificação livre

Mais informações: @martinhadococoparanoa