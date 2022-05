Rooftime se apresenta no Laroc Club neste sábado: “Sensação diferente de qualquer outro lugar”

Neste sábado, dia 7, o trio Rooftime retorna ao Laroc Club para se apresentar junto de Alok, no evento que marca a volta do DJ ao Club após 3 anos

Essa será a segunda apresentação do grupo na casa, após a estreia ano passado na festa de comemoração aos seis anos do Laroc.

Conhecido como o primeiro sunset club do Brasil, o Laroc é conhecido como um dos principais no cenário da música eletrônica do país. Para Lisandro, Gabriel e Rodrigo, integrantes do Rooftime, a relação com o local é especial e de admiração, sendo uma “sensação diferente de qualquer outro lugar que se apresentam pelo Brasil afora”.

“É um Club próximo da nossa cidade natal, Itatiba, e praticamente crescemos na música junto deles. Tivemos a oportunidade de nos apresentar lá pela primeira vez no aniversário de 6 anos da casa e foi um grande sonho realizado. Quando veio esse convite, foi algo muito emblemático e especial. Nós sempre íamos ao Club assistir os outros artistas tocando e nos imaginávamos ali um dia”, comentam.



O trio paulista irá chegar ao Laroc com seus grandes sucessos, como “Don’t Let it Go”, “I Will Find”, parceria feita com o Vintage Culture e lançada pelo grande selo holandês Spinnin’ Records, “Free My Mind” na colaboração com Alok e Dubdogz, além de outros sucessos do trio que atualmente conta com mais de 86 milhões de streams nas plataformas e marca presença entre os 10 maiores artistas brasileiros do segmento eletrônico.



Alok também irá contagiar o público com seus últimos singles “Meu Amor”, parceria com Ixã, e “Un Ratito”, parceria com Luis Fonsi e Juliette. Rooftime e o DJ também chegam com a mais recente parceria de sucesso, “Keep Walking”, lançada em fevereiro, que já soma mais de meio milhão de reproduções nas plataformas digitais.

Essa abrangência musical se mostra bem clara nos sets do trio, mesclando sons pré-feitos com melodias e instrumentos ao vivo, sem cair na mesmice de mashups e drops usuais. Todos esses fatores tornam seus shows uma experiência única. Para 2022, o trio prepara novidades e uma série de lançamentos inéditos, além de uma agenda de shows nacionais e internacionais que promete tirar o fôlego de todos.



Serviço: Alok no Laroc Club

Data: 7 de maio de 2022, sábado

Horário: início às 16h

Local: Laroc Club (Rodovia Dom Pedro I, km 118, Valinhos – SP)

Atrações: Alok, Almanac, Kohen, Rooftime, Santti, ÜHÜ e Zuffo

Ingressos: sujeitos à disponibilidade no site da Ingresse

Classificação: 18 anos.

Obrigatório apresentação da carteira de vacinação