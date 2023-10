Roger Waters se apresenta em Brasília nesta terça-feira (24)

Artista estreia a turnê “This is Not a Drill” no Mané Garrincha. Depois, passa por outras cinco cidades brasileiras

Roger Waters estreia sua série de shows no Brasil pela capital do país. O astro do rock mundial apresenta sua turnê de despedida, “This is Not a Drill”, nesta terça-feira (24), no Estádio Mané Garrincha. A turnê terá apresentações ainda no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.

O show traz cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também do período em que esteve no Pink Floyd. Presentes no set list estão “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?”. Waters também apresenta uma nova composição, “The Bar”.

Alguns shows da turnê estão sendo transmitidos ao vivo em cinemas ao redor do mundo. Como afirma o próprio cantor, “‘This Is Not A Drill’ é uma nova e inovadora extravagância cinematográfica/rock and roll, é uma acusação impressionante da distopia corporativa na qual todos nós lutamos para sobreviver e um apelo à ação para amar, proteger e compartilhar nosso precioso e precário lar planetário.”

Os ingressos para o show de Brasília estão sendo vendidos online pela Eventim e na loja da Eventim no Brasília Shopping.

Serviço

Roger Waters – turnê “This is Not a Drill”

Terça-feira, 24 de outubro

No Estádio Nacional Mané Garrincha

Show a partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 195 na Eventim

Classificação indicativa: 16 anos