Roda de samba no Núcleo Bandeirante fecha o projeto “O Samba Tá Aí”

Compositor Carlos Elias será homenageado, com participação especial de Cris Pereira e Ana Reis

A última parada da edição deste ano do projeto “O Samba Tá Aí” será no próximo domingo (11), a partir das 15h, na Praça Padre Roque, em frente à Administração Regional do Núcleo Bandeirante. A cidade que abrigou os candangos durante a construção de Brasília será palco de uma roda de celebração das raízes do samba na capital. O grupo 7 na Roda presta homenagem ao sambista e compositor Carlos Elias. A roda de samba terá entrada gratuita e contará com a participação especial das cantoras Cris Pereira e Ana Reis.

“Homenagear o Carlos Elias é homenagear o samba de Brasília. Um grande professor, incentivador de vários artistas, que me levou a lugares especiais do mundo do samba e compartilhou histórias que ele vivenciou como diretor cultural da Portela. Carlos Elias é gigante”, define Breno Alves, integrante do 7 na Roda.

O sambista homenageado pelo grupo tem 88 anos, dos quais mais de 60 dedicados ao samba. Compositor e diplomata, Carlos Elias fez parte da ala de compositores da Portela, no Rio, e do grupo que fundou o primeiro Clube do Samba do Brasil, em 1978, em Brasília. Entre suas composições, parcerias com mestres como Nelson Cavaquinho, Zé Keti e Batatinha.

Baobás do samba

A segunda edição do projeto “O Samba Tá Aí” começou em junho deste ano, com uma roda na Vila Planalto em homenagem ao sambista Júnior do Cavaco, já falecido. Em seguida, foram homenageadas as compositoras Tia Edênia e Helena Pinheiro e o compositor Fiola Travassos, em eventos realizados na Vila Telebrasília, Cruzeiro e Candangolândia.

As rodas contaram com as participações especiais de Lucinha Cust, Marcelo Sena, Sandrinho, Teresa Lopes, Kris Maciel e Dinho Braga, além de Cris Pereira e Ana Reis, convidadas especiais da última roda no Núcleo Bandeirante.

“O Samba Tá Aí é um projeto que nos emociona. Qualquer iniciativa que recoloque o lugar do samba no meio da rua, nas praças, feiras e centros comerciais já vale toda nossa audiência e merece a nossa entrega e dedicação”, ressalta a cantora Cris Pereira. “Homenagear o mestre Carlos Elias é de alguma forma alcançar a velha guarda do samba, o número baixo, chegar até eles e pedir a bênção. Estou muito feliz em participar dessa grande roda.”

“O Samba Tá Aí” é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC/DF). “Celebramos o samba produzido no DF e entorno, valorizando o trabalho de instrumentistas, intérpretes e principalmente de compositores brasilienses ou radicados na capital”, destaca Tâmara Jacinto, da Onã Produções e também idealizadora da segunda edição do projeto.

“O Samba Tá Aí”

Homenagem a Carlos Elias

Convidadas: Cris Pereira e Ana Reis

11 de Setembro, a partir das 15h

Praça Padre Roque (em frente à Administração Regional do Núcleo Bandeirante)

Entrada gratuita e Classificação Livre