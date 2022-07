Rock in Rio terá WC no Beat, Muse Maya e Ratos do Porão no palco Supernova

O festival será realizado em dois momentos de setembro – de 2 a 4 e de 8 a 11 -, na Cidade do Rock, que é montada na Barra da Tijuca

O Rock in Rio 2022 anunciou o line-up completo do Palco Supernova, que inclui bandas e artistas que vão de Ratos do Porão e Jovem Dionísio a MC Poze do Rodo, WC no Beat e Muse Maya Com ingressos esgotados, o Rock in Rio será realizado em dois momentos de setembro – de 2 a 4 e de 8 a 11 -, na Cidade do Rock, que é montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Palco Supernova receberá 37 atrações e a cenografia será inspirada no SteamPunk, subgênero da ficção científica.

No primeiro dia, sexta-feira, 2, se apresentam NCrypta, Surra, Matanza Ritual e Ratos de Porão. No sábado, 3, sobem ao palco Ike, Hiosaki, Yunk Vino, MC Poze do Rodo, que convida Bielzin, e o trapper Teto. No domingo, 4, WC no Beat e os convidados Felp 22, Hyperanhas e Mc Th e também Lil Whind e os convidados Doode, Omni, Reid e Wiu encerram o primeiro fim de semana do festival. Veja abaixo o line-up completo.

O Rock in Rio 2022 terá shows de Iron Maiden, Coldplay, Post Malone, Justin Bieber, Guns N` Roses, Green Day e Dua Lipa, entre outros, em seus vários palcos e espaços.

Line-up do Palco Supernova

Sexta, 2

Crypta, Surra, Matanza Ritual e Ratos de Porão

Sábado, 3

Ike, Hiosaki, Yunk Vino, MC Poze do Rodo convida Bielzin e TETO

Domingo, 4

WC no Beat e convidados: Felp 22, Hyperanhas e Mc Th e Lil Whind e convidados: DOODE, OMNI, REID e WIU

Quinta, 8

Cali, Scatolove, O Grilo e Francisco, El Hombre

Sexta, 9

Number Teddie, Sebastianismos, Castello Branco e Supercombo

Sábado, 10

Mackaco, João Napoli, Daparte e Jovem Dionísio

Domingo, 11

Muse Maya, Mariah Nala, Bianca e Priscilla Alcântara

