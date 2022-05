Rock autoral e clássico se encontram no Alto Volume, nesta quarta (1º)

Lucania e PrettyFly sobem ao palco do O’Rilley da 409 Sul, a partir das 20h, com promessa de muita diversão para o público

O Rock autoral de Brasília e os clássicos internacionais de todos os tempos se encontram no Alto Volume, nesta quarta-feira (1º), no O’Rilley da 409 Sul. Lucania e PrettyFly, começam os trabalhos a partir das 20h.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Nesta semana, o autoral brasiliense da Lucania, que mistura Rock instrumental com letras da melhor qualidade, encontra o alto astral da PrettyFly, que vai de Eric Clapton a The Strokes. A proposta desta semana é que o público possa aproveitar músicas conhecidas e ao mesmo tempo conhecer novas bandas que estão despontando no cenário local.

“A proposta desta semana é trazer ao público diversão. A PrettyFly tem uma energia muito boa e um repertório de covers para fazer a galera pular. A Lucania tem uma qualidade sonora de banda grande. Durante a pandemia, eles lançaram um EP todo instrumental (Sonar, 2020), gravado por cada um dos integrantes em suas casas. Não serão apenas elas, mas também o trabalho de toda uma carreira”, anuncia o produtor do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana).

Todas as bandas possuem material nas principais plataformas de streamings e no YouTube. Para conhecê-las melhor é só acessar suas redes sociais.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Lucania e PrettyFly

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 1º de Junho

Horário: 20h

Entrada: R$ 20