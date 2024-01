Roberto Carlos fará show extra em Brasília

A nova data será no dia 17 de março de 2024, também no Centro de Convenções Ulysses

Após esgotar ingressos para o show de 16 de março, o cantor Roberto Carlos, anuncia show extra em Brasília. A nova data será no dia 17 de março de 2024, também no Centro de Convenções Ulysses. O artista traz repertório clássico e nostálgico, com músicas que marcam gerações.

Exemplo vivo do sucesso mundial da música popular brasileira, com 53 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas, Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, a banda Kiss e outros grandes nomes da música mundial. Reforçando esta posição levou, no primeiro semestre de 2022, sua turnê a 12 cidades dos Estados Unidos atingindo um público de aproximadamente 100 mil pessoas. No segundo semestre do mesmo ano foi a vez de Roberto Carlos apresentar sua turnê por várias cidades brasileiras além de realizar, na semana dos namorados, o “Projeto Emoções Praia do Forte” na Bahia.

Roberto Carlos recebeu no inicio de 2023 o Prêmio United Earth Amazônia pelo conjunto da obra musical que desenvolveu em parceria com Erasmo Carlos, onde defendiam a preservação do meio ambiente, da Amazônia e a sustentabilidade do planeta, isso quando temas como estes ainda não estavam em pauta. Logo em seguida, a bordo do transatlântico MSC Fantasia, foi a vez de participar da 17ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar. Tendo lotação esgotada com bastante antecedência além de uma lista de espera com mais de 300 pessoas, consolidou o sucesso desses encontros no mar. Desde então tem percorrido o Brasil levando a emoção de seus shows para cidades do norte ao sul do país.

Serviço

Show extra de Roberto Carlos

Domingo, 17 de março

A partir das 19h

Ingressos a partir de R$ 250 na Bilheteria Digital

Classificação: 16+