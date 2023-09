Réveillon Reviver terá o grupo de pagode Menos é Mais

A festa será às margens do Lago Paranoá, no Clube de Engenharia

A contagem regressiva para a chegada de 2024 já começou e Brasília se prepara para receber a primeira edição do Réveillon Reviver, um evento que promete revigorar a tradição de festejar o ano novo trazendo a paisagem do cerrado e da capital para dentro das celebrações. E para tornar essa noite especial, a atração principal será o grupo de pagode brasiliense amplamente conhecido em todo o país, Menos é Mais. A festa será às margens do Lago Paranoá, no Clube de Engenharia, que oferece aos presentes uma vista privilegiada de um dos pontos turísticos mais impactantes da capital, o lago.

Para tornar a experiência ainda mais impactante, a Bem Dito Produções, responsável pelo evento, prepara duas áreas open bar, sendo uma delas também open food, para garantir que todos os convidados desfrutem da festa ao máximo. A proposta do Réveillon Reviver é criar um ciclo de réveillon único e marcante.

O grupo Menos é Mais, que nasceu em Brasília e se tornou conhecido nacionalmente, tem uma história de sucesso que começou em bares da capital e eventos particulares. Durante a pandemia, conquistaram fãs em todo o Brasil com um repertório animado que mescla regravações e músicas autorais. Esta será a primeira vez que o grupo passará o réveillon em sua cidade natal, prometendo entrar em 2024 com muito samba no pé e fé no futuro.

“Sempre que o Menos é Mais toca em Brasília é uma sensação diferente, de se sentir mais vivo, de estar perto das pessoas que a gente ama. Naturalmente, o show em Brasília é de uma responsabilidade maior. Em se tratando de réveillon, essa responsabilidade aumenta ainda mais porque é um momento único. Por isso, estamos preparando um super show, com elementos novos. As pessoas podem esperar muita energia, muita alegria, muita troca do Menos é Mais com o público brasiliense”, ressalta Gustavo Goes, integrante do grupo.

O tema “Reviver” foi escolhido para simbolizar a renovação, o reinício e o realinhamento que todos esperam para o novo ano. A produção do evento promete uma festa premium, inovadora e diferente, que ficará gravada na memória dos brasilienses em 2024.

“Vamos entregar uma festa que Brasília merece! Chegou a hora de parar de planejar viagens para fora da cidade porque agora temos uma festa com a melhor atração do pagode, Menos é Mais. À beira do lago, o público vai receber o Ano Novo vendo os fogos de vários pontos, além da queima de fogos do próprio evento que vai ser incrível”, exalta Rômulo Andrade, gerente de marketing da Bem Dito Produções.

A festa acontece em 31 de dezembro, e os ingressos estão disponíveis para venda pelo site Ingresse.com.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Réveillon Reviver

Dia: 31 de dezembro

Local: Clube Engenharia – Setor de Clube Sul, trecho 2

Classificação Indicativa: 18 anos

Ingressos: ingresse.com

Valores: R$350,00 a R$600,00

Informações: [email protected]

Instagram: @reveillonreviver @bemditoproducoes