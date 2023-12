Réveillon Orla Brasília terá open bar, open food e atrações nacionais

Entre as atrações confirmadas estão a banda de pagode Doze por Oito, a dupla sertaneja Vitor & Luan e os DJs Luk, Aragon e Martin Oliver

Marcado para o Espaço Bothanic, no Setor de Clubes Sul, o Réveillon Orla Brasília aposta em um serviço open bar e food premium, dividido em dois setores: individual e mesa vip para quatro pessoas.

Entre as atrações musicais confirmadas estão a banda de pagode Doze por Oito, a dupla sertaneja Vitor & Luan e os DJs Luk, Aragon e Martin Oliver. Os ingressos estão à venda pelo site Brasil Ticket e custam a partir de R$ 290.

Full service

No primeiro setor, o público terá open bar de cerveja, energético, vodka importada, gin importado, whisky 12 anos, campari, shot de tequila, shot de Licor 43, shot de bananinha, drinks Gin Tônica, Aperol Spritz, caipirinha, caipirosca, pink lemonade, água, suco e refrigerante.

Enquanto na mesa vip, além de todas as bebidas citadas acima, seis rótulos de vinhos serão servidos, e cada mesa ainda vai ganhar uma garrafa de espumante e uma garrafa de whisky.

No open food, diversas ilhas de antepastos, petiscos e sobremesas ficaram à disposição do público durante toda a noite, além de um banquete de café da manhã ao amanhecer, com pães diversos, ovos com bacon, pão de queijo, rabanada, waffles, biscoitos, queijos, café, chás, capuccino e suco.

Entre as opções estão quiche de queijo, quiche de frango ao curry, chilli com carne, tábua de frios, tábua de queijos, tábua de embutidos, pasteizinhos de queijo, bombom de provolone, dadinho de tapioca, frango empanado, isca de peixe, quibe assado com requeijão, farfalle de salmão, salada de penne com frango defumado, brisket desfiado, costelinha suína ao molho agridoce, medalhões de filé de coxa de frango ao alecrim, couve-flor gratinada, entre vários outros pratos.

Uma ilha de sobremesas também será um dos diferenciais da festa, com torre de chocolate com frutas e marshmallow, pudim e torta de limão.

Serviço

Réveillon Orla Brasília

Quando: 31 de dezembro, domingo, a partir das 22h

Onde: Bothanic (Setor de Clubes Sul, Tr. 2 – ao lado do Rubaiyat)

Os ingressos estão à venda pelo site Brasil Ticket e custam R$ 290 (meia-entrada e individual open bar), Mesa quatro lugares (R$ 2.800). Preços referentes ao terceiro lote vigente.

Para mais informações: @reveillonorlabrasilia