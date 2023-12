Réveillon Num Barato Total: quarta edição da Festa da Música Brasileira acontece no Conic

Com ingressos já disponíveis, o evento ocupa a Birosca e o Chicão, territórios tradicionais da cena alternativa candanga

Quem achou que a Num Barato Total já tinha atingido o ápice da magia musical em suas três primeiras edições, não imagina o que ainda está por vir em 2023, ou melhor, 2024. É que a quarta edição da Festa da Música Brasileira acontece em plena virada de ano e promete, aos candangos, nada menos do que um Réveillon inesquecível, regado de música de qualidade, com releituras inéditas de clássicos brasileiros, interpretadas por uma formação espetacular de músicos e musicistas.

No último dia do ano, 31/12, a partir das 22h, as portas da Birosca estarão abertas para o público começar as comemorações da virada. As pessoas interessadas já podem garantir o ingresso antecipado pelo site Shotgun.

“Desde a nossa estreia na Birosca, em setembro deste ano, a Barato tem nos surpreendido. O retorno do público, nas últimas três edições, tem sido muito positivo. Além disso, a banda, especialmente formada para a festa, está cada vez mais afinada. Por isso, decidimos criar um Réveillon inédito para a cidade, com muita música transante e unindo dois espaços ícones para a cena cultural candanga. A festa acontece na Birosca e no Chicão, com um corredor que liga os dois espaços”, comenta Rafael Pops, um dos realizadores do evento.

A banda Barato Total

Criada especialmente para as edições da Barato e com a cara de Brasília, a banda, grande estrela da noite, promove um verdadeiro e dançante espetáculo musical com novos arranjos para temas eternizados por Gal, Gil, Rita Lee, Caetano, Tim, Di Melo, Jorge Ben, Milton, passando por Duda Beat, Marina Sena e grandes nomes da música brasileira.

A direção musical é assinada por Marcus Moraes, renomado violonista da cidade, que conduz essa formação genuinamente candanga: no trompete, Haniel Tenório; no teclado, Alex Araújo; na bateria, Thiago Cunha; na percussão, Lene Black; no baixo, Dido Mariano; no sax, Fernanda Rabelo; no trombone, Filipe Silva e no vocal, Saraní — uma das grandes vozes da atual geração do Distrito Federal.

“O foco da Barato é a música brasileira, então, no repertório temos clássicos da Tropicália, dos anos 70, 80, canções de Roberto Carlos, Gil, Caetano, Kid Abelha só que com uma roupagem diferente, em ritmo de Afrobeat, por exemplo. Boa parte do repertório da Barato é original, com versões criadas especialmente para a festa. Além disso, a banda é muito boa e nos permite ainda o improviso com segurança durante o show”, aponta Marcus.

Ainda segundo o diretor musical, o Réveillon promete novidades que estão sendo cuidadosamente preparadas e ensaiadas para a grande noite.

“Para esse Réveillon estamos preparando um repertório novo, vamos pegar aqueles pagodes inesquecíveis dos anos 80 e transformar em ritmo de gafieira. Também estamos selecionando alguns clássicos do axé, para já ir preparando o espírito para o carnaval que está bem ali. Enfim, vai ter muita música boa, arranjos originais e tudo preparado com muito carinho”, garante.

Do primeiro set ao amanhecer

Para completar a noite e garantir um Réveillon energizante, Djs experientes e requisitados como Tamara Maravilha, Pops, FGON, Bruno Caveira, Kaká B2B Carol SH e Alex Vidigal, se intercalam e agitam as duas pistas da Num Barato Total.

Serviço: Barato Total – Festa da Música Brasileira.

Data: 31 de dezembro.

Horário: 22h.

Local: Birosca do Conic — Sds, bloco E, loja 3, SHCS, Brasília – DF, 70300-970.

Classificação: 18 anos

Redes sociais: @numbaratotal e @‌biroscadoconic.

Cortesias e ingressos: https://shotgun.live/pt-br/events/31-12-reveillon-num-barato-total .

