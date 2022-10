Renato Teixeira e Almir Sater fazem apresentação única em Brasília

Músicos sobem ao palco do Ulysses Guimarães em 4 de novembro

Dois grandes nomes da música sertaneja de raiz fazem show emocionante em Brasília. Almir Sater e Renato Teixeira se apresentam individualmente em 4 de novembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h. Ingressos à venda no site da bilheteria digital.

Sater e Teixeira são dois expoentes da chamada música caipira ou pantaneira. Donos de dezenas canções que fizeram parte do imaginário popular durante décadas, a dupla se reuniu pela primeira vez em 2015, quando gravaram o discos “+AR”, com canções que trazem a sensação única de uma vida envolta pela natureza.

Renato Teixeira é cantor e instrumentista. Ele carrega influência folk internacional e das modas de viola do interior da Brasil em canções como “Tocando em Frente”, “Frete”, “Amanheceu”, entre outras.

O músico e ator Almir Sater conquistou o público ao longo de sua carreira com repertório popular e simpatia com que conta causos durante os shows. Entre seus grandes sucessos estão Tocando em Frente, Chalana, Moreninha Linda e Cabecinha no Ombro.

Serviço

Renato Teixeira e Almir Sater em Brasília

Local: Centro de Convençõs Ulysses

Data: 4 de novembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 120 no site da Bilheteria Digital

Classificação: 14 anos