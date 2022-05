Renan da Resenha apresenta stand-up neste domingo em Brasília

A apresentação do humorista Renan da Resenha será na Worlld Brasília e os ingressos custam a partir de R$ 50

Fenômeno na internet com causos hilários contados em vídeos, Renan da Resenha se apresenta neste domingo, 5, na Worlld Brasilia, que fica no SIA trecho 3. O humorista paraibano traz seu stand-up “As 7 Vidas do Resenha”.

A carreira de humorista começou quando ele postou seu primeiro vídeo, intitulado “Festa de Criança”, no Youtube. O vídeo foi gravado por insistência dos amigos e da família – antes disso, Renan da Resenha divertia os contatos com áudios engraçados e enviados pelo Whatsapp.

Hoje, Renan conta com mais de 40 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, além de 1 milhão de seguidores no Instagram.

O evento tem início as 18h com participação dos humoristas Segundinho Show e TJ Fernandes.

Confira um pouquinho do show do humorista

Serviço:

Renan da Resenha – Stand-up “As 7 Vidas do Resenha”

Quando: Domingo 5 de junho

Horário: 18h

Onde: Worlld Brasilia – SIA trecho 3

Ingressos a partir de R$ 50

https://www.sympla.com.br/evento/standup-renan-da-resenha-brasilia/1571530

Classificação: 16 anos