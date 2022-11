“Reivax X – uma comédia de amor mudo” aterrisa no Cruzeiro neste sábado

As apresentações começam neste sábado (12) no Cruzeiro Center às 12h30 e na Feira do Artesão às 16h30

“Reivax X – Uma comédia cotidiana de amor mudo” vai circular por Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais no projeto Circulação Reivax X, de 12 de novembro a 3 de dezembro de 2022. As apresentações começam neste sábado (12) no Cruzeiro Center às 12h30 e na Feira do Artesão às 16h30.

Performatividade, corpo, rua, riso e afeto são ingredientes de uma fruição concebida pelo multi-artista Magno Assis em um longevo processo que já trespassou cidades, fronteiras e pesquisas. O espetáculo-ação-performance foge do convencional palco para desbravar lugares e não-lugares atravessáveis onde o artista e plateia são coadjuvantes em flashes únicos, repletos de hibridismos e linguagens que se entrelaçam. A deriva poética calcada no fluxo de um personagem que se desnuda em uma história de amor sem palavras

A trajetória de Reivax X é escrita em vivências urbanas de uma entidade que tem nas ruas, feiras e praças o seu rito de passagem. O flâneur voa e poliniza o cotidiano com alegrias, ironia, memórias e provocações que transcendem o cômico. Fragrâncias audiovisuais que perfumam instantes fugazes, incensados com uma presença que alia mímica, dança, circo, artes visuais, moda, e poesia na alquimia de uma narrativa que toca gerações, cores, gêneros e credos ao reafirmar que o riso é inerente e necessário para mudar a rotina.

Reivax X reafirma rotinas coletivas em uma persona sensível que acende a alteridade ao escancarar a realidade sem palcos e holofotes. Eficaz é ser minimalista e contundente, o mais sofisticado de um artista e performer que assume seu alter ego com propriedade e leveza. “Reivax X surgiu do meu desejo de interação, comunicação e expressão performática de maneira cômica, flexível e porosa no dia-a-dia, por meio de uma estética não convencional. Assim, a linguagem da performance, aliada ao afeto e à comicidade, proporcionou atravessamentos nesta trajetória”, conta Magno Assis.

Programação:

Brasília (DF):

Local: Cruzeiro Center

Data: 12 de novembro (sábado)

Horário: 12:30

Local: Feira do Artesão – Feira Permanente

Data: 12 de novembro (sábado)

Horário: 16:30

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

Ficha técnica:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE