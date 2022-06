Rastapé no Arraial da Dona Junina em Brasilia

Mais que um evento, a primeira edição do Arraial da Dona Junina promete a retomada de uma tradição que está enraizada na cultura brasileira e, também, de Brasília

A banda Rastapé se apresenta nesta sexta-feira (17 de junho), em Brasília na primeira edição do Arraial da Dona Junina, em uma noite de festa para o público comemorar o São João em grande estilo, com um repertório de grandes sucessos da banda, como: “Colo de Menina”, “Frevo Mulher”, “Bicho do Mato”, “Um Anjo do Céu”, e “ Minha Felicidade”, música lançada recentemente em ritmo de Xote pela banda com a participação especial da cantora Roberta Campos.

O evento

Mais que um evento, a primeira edição do Arraial da Dona Junina promete a retomada de uma tradição que está enraizada na cultura brasileira e, também, de Brasília.

E para garantir o clima e a retomada das festas juninas, a produção está preparando um mega arraial com ambientes temáticos, vila cenográfica, três palcos com bandas nacionais e locais, fogueira, praça de alimentação com o melhor da comida junina, áreas de conveniência e para garantir o bem estar e segurança do público, o evento contará com segurança e posto de atendimento médico.

Gastronomia

Claro que não poderia faltar um dos principais atrativos deste período do ano, os pratos típicos juninos. A praça de alimentação terá 40 barracas, incluindo participações de restaurantes da cena gastronômica de Brasília, alguns com opções já tradicionais do cardápio, outros com opções exclusivas para o evento.

Atrações musicais

Os amantes da boa música terão a oportunidade de prestigiar um verdadeiro encontro de gerações com atrações especiais e diferentes ritmos juninos que irão esquentar a festa.

Na programação, os músicos do Rastapé, retornam à capital federal para fazer o público rir à toa no palco do Arraial da Dona Junina.

O Grande Encontro, grupo formado por Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, é outra atração que vai colocar todo mundo para dançar. Há décadas, o projeto agita gerações com o legítimo forró nordestino. Clássicos da música brasileira chegam embalados pelo som do zabumba, triângulo e sanfona com as interpretações destes três artistas memoráveis que estão no coração da plateia.

Diversão para toda a família

As tradicionais brincadeiras de festa junina não ficarão de fora dessa grande comemoração. Afinal, quem não gosta de uma bela prenda? A programação para todas as idades traz atividades como lança-argola, pescaria e correio elegante, do início ao fim da festa, embaladas pela decoração temática que vai tomar conta da Ascade.

Serviço:

Arraial da Dona Junina

Onde: ASCADE (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 10, Lote 18 – Asa Sul)

Quando: 17 de junho, das 18h às 4h

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$120

https://www.ingresse.com/arraial-dona-junina-grande-enconttro

Para mais informações: @arraialdonajunina