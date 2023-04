Quinta Marcha completa dois anos com show de Chris MC

Ingressos já estão à venda

A festa Quinta Marcha, que reúne DJs de funk do Distrito Federal toda quinta-feira no Complexo Fora do Eixo, completa dois anos neste mês. Para comemorar, a casa recebe, nesta quinta (20), véspera de feriado, o cantor Chris MC.

A festa começa a partir das 21h. Além de Chris, os DJs Hugo Drop, Caio Hot, The Mafia, Kenji, Triguinho, K2, Pepê e Kacá também irão tocar.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Furando a Fila.

Aniversário Quinta Marcha

Quinta-feira, 20 de abril

A partir das 21h

Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 40 no Furando a Fila

Classificação: 18 anos