Projeto que estimula a educação ambiental está em curso

Alunos entre 9 e 11 anos da 4ª série da Escola Classe Ipê serão os monitores do projeto realizado na chácara da Farmacotécnica, no núcleo rural Vargem Bonita, no Park Way

A 20ª edição do Projeto Preservar está em curso. A iniciativa, que visa incentivar a educação ambiental por meio do cultivo de ervas medicinais, começou ontem (11) e vai até sexta-feira (15), podendo ser estendida até o dia 20 (sob consulta). Para esta edição, alunos entre 9 e 11 anos da 4ª série da Escola Classe Ipê serão os monitores do projeto realizado na chácara da Farmacotécnica, no núcleo rural Vargem Bonita, no Park Way.

Durante a visitação, que ocorrerá durante os cinco dias e terá duração aproximada de 2h30, os monitores fornecerão aos visitantes todas as informações sobre os processos de manejo, colheita, armazenamento e transformação das plantas em diversos produtos. Será possível ver e manusear as mais de 50 ervas que são cultivadas na chácara, como erva-cidreira, stevia, babosa, alcachofra, capim santo, guaco, carqueja, hortelã e a camomila, que geralmente floresce no fim de agosto e é uma das principais razões para a realização do projeto ser em setembro. Também é possível conhecer o laboratório para entender como é feita a produção de chás, shampoo, como encapsular, entre outras etapas, todas acompanhadas por uma equipe de farmacêuticos da Farmacotécnica.

Os interessados em fazer a visita guiada à chácara da Farmacotécnica, que acontecerá entre os dias 11 e 15 de setembro, podem agendar o dia e horário pelo WhatsApp da empresa no (61) 98277-0676. A ação poderá ainda se estender até o dia 22 de setembro de acordo com a demanda de visitação. Toda a ação é feita de forma 100% gratuita.

A cada ano crianças são treinadas para serem monitores do projeto e contam com aulas teóricas ministradas por uma equipe de profissionais da empresa. Além dos conhecimentos teóricos, os alunos conhecem a chácara de ervas medicinais, os laboratórios onde são feitas demonstrações da produção de extrato de algumas plantas e a parte de processamento e secagem das plantas.

A Farmacotécnica, criadora do projeto, é pioneira no cultivo de ervas medicinais e mantém desde sua criação, na chácara, insumos para a manipulação de medicamentos à base de plantas. Cerca de 50 espécies são cultivadas na unidade e processadas em uma área especialmente projetada para este fim. No local são cultivadas, inclusive, espécies que não são típicas do Cerrado e que foram climatizadas para se adaptar ao clima da região central do País, como a espinheira-santa, que tem eficácia contra úlcera e gastrite e é uma planta nativa da Região Sul, e que, até então, não se adaptava a outros ambientes fora de seu habitat natural.

Serviço:

20ª edição do Projeto Preservar

Quando: 11 a 15 de setembro

Onde: Área Especial n° 5 – Chácara 21 do Núcleo Rural de Vargem Bonita/ Park Way– DF

Visitação nos dias 11, 12, 14 e 15 de setembro

Horários: das 09h às 12h e das 14h às 17h

Agendamentos: (61) 98277-0676

*A visitação poderá ser estendida entre os dias 18 a 22/09 mediante agendamento (sob consulta)