Projeto oferece oficinas gratuitas de audiovisual no Distrito Federal

As inscrições para o Cinema é Ralação, apoiado pela Neoenergia Brasília e pelo Instituto Neoenergia, podem ser feitas até o próximo dia 27 de março

Brasília, 29 de fevereiro de 2024 –

A segunda edição do Cinema é Ralação vai realizar, entre os dias 7 e 26 de abril, três oficinas gratuitas com o objetivo de promover a inclusão e a diversidade dentro da indústria cinematográfica do Distrito Federal. O projeto é patrocinado pela Neoenergia Brasília e pelo Instituto Neoenergia, no Edital Transformando Energia em Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-DF). As inscrições para as 60 vagas – 20 para cada temática – podem ser feitas no site www.cineseaudiovisual.com.br até 27 de março.

Voltado para jovens da periferia, negros, mulheres, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência auditiva e visual, o curso proporciona a oportunidade de se vivenciar experiências práticas e imersivas, refletindo a dinâmica real de um set de filmagem. “Apoiar projetos como o Cinema é Ralação confirmam o nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento das organizações da sociedade civil e colaborar com as metas da Agenda 2030 da ONU nas regiões onde a Neoenergia está presente”, explica Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia.

O projeto é realizado pela Cinese Audiovisual, em parceria com a Candiá Produções e Aicon Ações Cinematográficas. As aulas acontecerão no Instituto Federal Brasília (IFB), nas unidades do SIA e do Recanto das Emas. As oficinas são: Maquinária e Elétrica, com Messias Filho; Som Direto, com Olívia Hernandez; e Operação de Câmera, com Joanna Ramos.

LeoMon, idealizador e coordenador do Cinema é Ralação, destaca a importância de iniciativas como essa para grupos historicamente sub-representados na indústria audiovisual: “Quando pensamos em atividades formativas nesse setor, os conhecimentos práticos e técnicos relacionados à produção audiovisual não são facilmente disponibilizados no DF e, quando são, possuem custo elevado, dificultando o acesso. Nosso objetivo é oferecer oportunidades gratuitas de capacitação e inserção profissional para esses grupos”, afirma o especialista.

PROGRAMAÇÃO

Oficina de Maquinária e Elétrica – com Messias (DF)

Quando: 08/04 a 12/04

Horário: 8h às 12h

Local: Estúdio da AICON – SAI

Oficina de Som Direto – com Olívia Hernandez

Quando: 15/04 a 19/04

Horário: 8h às 12h

Local: IFB Recanto das Emas

Oficina de Operação de Câmera – com Joanna Ramos

Quando: 22/04 a 26/04

Horário: 8h às 12h

Local: IFB Recanto das Emas