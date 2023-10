Projeto leva obras de Shakespeare a instituições do DF

O projeto, nomeado Celebração Willian Shakespeare, terá 18 apresentações, todas com acessibilidade, além de uma exposição virtual com audiodescrição

Artistas do Distrito Federal irão realizar, em outubro e novembro, uma série de leituras de obras do dramaturgo William Shakespeare (1564-1616) em escolas e instituições para idosos da capital. O projeto, nomeado “Celebração Willian Shakespeare”, terá 18 apresentações, todas com acessibilidade, além de uma exposição virtual com audiodescrição.

As apresentações começam em 23 de outubro, no CED 1 do Paranoá. As sessões abertas ao público ocorrem no dia 8 de novembro, às 15h, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep), e em 14 de novembro, às 10h, no Centro de Convivência do Idoso de São Sebastião.

Os atores Lucio Campello, Filipe Lima e Juliana Zancanaro irão interpretar detalhes de vida de Shakespeare e também de suas peças mais famosas.

A ideia original do projeto de leitura dramática com projeções de vídeo é da produtora Conexão Brasil Cultural fundada pelo diretor Sartory. O projeto conta com a parceria do ator e dramaturgo Lucio Campello. A iniciativa é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Celebração William Shakespeare – leituras em escolas e instituições para idosos

Sessões de outubro a novembro

Apresentações abertas ao público: 8 e 14/11, no Cedep (Paranoá) e no CCI (São Sebastião)

Gratuito e livre para todos os públicos

Mais informações: @celebracaowilliamshakespeare