Projeto Inclusão Rock Live leva cultura e diversidade ao Gama

Evento gratuito também será transmitido online

Com o objetivo de promover a cultura local e incentivar a diversidade, o projeto Inclusão Rock Live, que será realizado no dia 04 de março, no Estacionamento do Mercadão Leste (Ponte Alta, Gama-DF), foi desenvolvido pensando na falta de atividades culturais gratuitas para a população gamense. Em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) o projeto levará arte, cultura, lazer e entretenimento para a população de forma democrática, valorizando os artistas locais com apresentações de altíssimo nível.

A programação será cheia de emoção e música boa, com início a partir das 18:00, com a talentosa cantora Ayla Serena. Em seguida será a apresentação da banda Desonra, que promete agitar a plateia com muito rock.

O ritmo continua acelerado com a apresentação da banda Alarme, que subirá ao palco às 20:20. Às 22:00, será a vez do cantor Emerson brilhar com seu estilo único e marcante. Encerrando a noite, às 23:00, o público poderá se emocionar com a apresentação de Cálida Essência.

Além de fomentar a cultura, o projeto também visa impulsionar a economia criativa, gerando renda e empregos na área de eventos e promovendo a diversidade cultural. Com apresentações presenciais e transmissão online, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população a bens e serviços culturais de qualidade, transformando o palco do evento em uma vitrine para os artistas de Brasília.

Com o intuito de promover a inclusão, o projeto também irá garantir a acessibilidade para deficientes audiovisuais, com libras na Live e no evento presencial e áudio descrição para deficientes visuais. O espaço presencial também foi pensado para a acessibilidade de cadeirantes, sendo todo em nivelação única com a pista.

Serviço: Inclusão Rock Live

Quando: 04 de março de 2023

Onde: Estacionamento do Mercadão Leste – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF

Line-up: Ayla Serena, Desonra, Alarme, Emerson, Cálida Essência

Transmissão: www.youtube.com/@calidaessencia5674

Ingresso: Gratuito