Projeto Forró e Cantoria passa por Samambaia e Ceilândia em setembro

Organizado pelo sanfoneiro Carlinhos Barbosa, o projeto Forró e Cantoria irá circular por espaços das regiões administrativas de Samambaia e Ceilândia em setembro. Até 29 de setembro, a Casa do Cantador, o Auditório do Centro Educacional 1 e as Feiras Permanentes da Guariroba e do Setor O, além da Feira Permanente da 202 e o Complexo Cultural de Samambaia irão receber sete eventos.

O projeto Forró e Cantoria reúne espetáculos de teatro de mamulengo, declamação de poesias, oficinas de poesia popular, musicalização, técnicas de acordeon e, claro, shows de forró e de cantoria.

Os artistas Carlinhos Barbosa, K Entre Nós, Caco de Cuia e Nordestinos Candangos, Meriele, Chico de Assis e João Santana são nomes confirmados nos eventos do festival.

As artes cênicas estarão representadas pelo mestre mamulengueiro Chico Simões e a companhia Mamulengo Presepada. Já a literatura vai ganhar voz nas declamações de poesias por Lilia Diniz e Margô Oliveira, que se somam à distribuição gratuita de livretos de literatura de cordel.

Serviço

Forró e Cantoria

Até 29 de setembro

Em Samambaia e Ceilândia

Entrada gratuita

Programação:

26.08.23 – Feira Permanente 202 de Samambaia, às 10h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana

27.08.23 – Feira Permanente do Setor O, em Ceilândia, às 10h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana

17.09.23 – Feira Permanente do Setor O, em Ceilândia, às 10h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana

21.09.23 – Centro Educacional 11, de Ceilândia, às 20h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana

22.09.23 – Casa do Cantador, em Ceilândia, às 20h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana, Margô Oliveira, Meriele, Nordestinos Candangos, Mamulengo Presepada

24.09.23 – Feira Permanente da Guariroba, em Ceilândia, às 9h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana

29.09.23 – Complexo Cultural de Samambaia, às 20h – K Entre Nós, Chico de Assis e João Santana, Meriele, Lília Diniz e Forró Caco de Cuia