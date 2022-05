Projeto “Fabricando Tangos” retorna com seletiva de dançarinos

A ação conta com o processo de formação de um show de tango que culminará numa apresentação especial com dançarinos do DF

A dança constitui formas de expressar os sentimentos que precisam ser libertados, como desejo, alegria, pesar, gratidão, respeito, temor e poder. Com o projeto “Fabricando Tangos”, a equipe de produção torce para que mais pessoas possam ter um contato direto com o ritmo do tango, provando que as manifestações artísticas são para todos, além de trazer um pouco desse estilo argentino aos palcos do DF.

A primeira fase conta com uma seletiva de dançarinos que passarão por uma formação para a composição do elenco. Já a primeira apresentação voltada ao público acontecerá já em junho em Brasília: primeiro, no Clube do Choro e, depois, no SESC Presidente Dutra, que fica no Setor Comercial Sul.

O objetivo principal é estimular um olhar mais agregador, inclusivo e desmistificador sobre o tango, integrando profissionais de diferentes áreas que queiram participar de um verdadeiro espetáculo no DF.

O processo criativo (ensaios e criação dos vídeos), as apresentações (gravação de vídeo e apresentação final), e as etapas prévias (ensaio geral, montagem de luz, etc.) serão transmitidos de forma remota pelas redes, de forma que o público possa acompanhar cada momento de construção do espetáculo, desde a concepção do projeto até o resultado final. O material será gravado e, em seguida, disponibilizado na internet.

Foto/Reprodução

O tango, como a dança de salão em todos seus ritmos, tem benefícios comprovados, pois melhora o sistema cardiovascular, queima calorias, aumenta a potência muscular, além de ser uma terapia e ótima oportunidade de unir pessoas através da arte.

“Fabricando Tangos” é uma ação criada pelo arquiteto Mario Miskiewiez, professor argentino de tango, coreógrafo e diretor do Corpo de Baile de Tango Brasília e instrutor de tango na Embaixada da Argentina no Brasil.

Criado em 2017, o Corpo de Baile Brasília se assume como uma agrupação formada por dançarinos profissionais que divulgam a cultura do tango em Brasília. Com vasta experiencia no ensino do ritmo e em apresentações artísticas por todo o DF, o Corpo de Baile vem se profissionalizando cada vez mais, auxiliando na formação de tantos outros adeptos à arte da dança.

No ano 2019 (6 meses antes da chegada da pandemia), o Corpo de Baile de Tango Brasília fez um show chamado “Abrázame Tango”, onde a o elemento de partida para cada momento do show era o abraço. O elenco recebeu o público na Funarte Brasília com um abraço na porta do teatro, antes de iniciar o show. É justamente a possibilidade de reencontro com o público após a pandemia que estimula a equipe do projeto a seguir criando para voltar a estreitar os laços entre artistas e público.

O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e é aberto para uma faixa etária bem ampla, dos mais jovens ao mais experientes, integrando surdos e cegos que tenham interesse em participar como parte do elenco.

Foto/Reprodução

Seletiva de dançarinos para grupo de formação em tango

Projeto 2022 – Fabricando Tangos

Local dos Ensaios: Centro de Dança do DF

Sextas, às 20h15 e Sábados, às 18h30

Apresentações de Junho:

Dia 1 de junho – Clube do Choro

Dias 3 e 4 de junho – SESC Presidente Dutra (Setor Comercial Sul)

Os interessados podem se inscrever por meio do e-mail [email protected] e buscar informações por meio do Instagram ou pelo telefone 9 9153-9288

Ficha técnica

Diretor Artístico, Professor e Coreógrafo: Mario E. Miskiewiez

Coordenadora Geral, Produção e Coordenação Administrativa e Financeira: Suene Karim.

Monitores: Ycleda Najla, Sandson Junior e Ana Bonini

Técnico Operador de Som e Luz: Camilo Soudant

Cobertura Fotográfica: Ian Santana Stuckert

Assessoria de Imprensa e Identidade Visual: Josuel Junior