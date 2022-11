Projeto Cultura nas Cidades encerra temporada no Guará

Iniciativa ofertou durante nove meses cursos e serviços de orientação e atualização cadastral

O projeto Cultura nas Cidades já tem data para seu encerramento. Durante os dias 03 a 10 de novembro a Região Administrativa do Guará irá receber a última semana da iniciativa, fruto da parceria entre Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e o Instituto Cultural e Social do Distrito Federal.

Durante os meses de março a novembro o projeto esteve em 29 Regiões Administrativas do DF atuando em três eixos. O primeiro consiste na oferta de cursos de gestão e capacitação cultural, o segundo na prestação de serviços de orientação para empresas e pessoas, que já atuam no setor, e o terceiro na execução de um evento cultural com duração de três dias.

Para esta realização no Guará serão disponibilizados apenas os eixos 1 e 2, haja vista que o terceiro eixo já aconteceu no mês de abril na cidade.

Sobre o curso

O curso de gestão e produção cultural será realizado entre os dias 4 e 10 com cinco disciplinas, cada uma com duração de quatro horas e ministradas nos períodos vespertino (14h às 18h) e noturno (19h às 23h). Na sexta-feira, 3, não haverá aulas, apenas atendimento ao público no intuito de confirmar as inscrições. Os interessados deverão fazer as inscrições pelo site.

Sobre os atendimentos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa vai disponibilizar alguns de seus profissionais para realizarem os atendimentos in loco na região, ao todo serão sete serviços: orientações cadastrais para o Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC); Atualização de portifólio cultural; direcionamentos para pedidos e chamados via site da Secec; orientações para inscrição ao Fundo de Apoio à Cultura; auxílio ao entendimento a Lei de Incentivo à Cultura; e direcionamentos e explicação sobre a Portaria do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil — MROSC, no que diz respeito à elaboração e concorrência a termos de Fomento e Colaboração lançados pelo governo.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, 9h às 18h, sábado, 9h às 12h. Para mais informações sobre as datas de cada região acessar o site e instagram @culturanascidades.

Serviço:

Cultura nas Cidades – Guará

Quando: 03 a 10 de novembro

Onde: Local: Estacionamento do Ginásio do CAVE ao lado da Adm do guará

Inscrições: pelo site

Para mais informações: @culturanascidades (instagram) e site