Projeto Brincando com Arte promove a Cultura do Brincar no DF

Primeira edição irá ocupar praças e quadras do Jardins Mangueiral, com jogos de rua, brincadeiras tradicionais e espetáculos de cultura popular para todas as idades

Brincar é um fenômeno cultural presente em diversos povos e territórios pelo mundo. Um universo que nos convoca à liberdade e à espontaneidade da criação. Buscando promover a chamada “Cultura do Brincar”, o projeto Brincando com Arte realizará um circuito cultural integrando brincadeiras tradicionais da infância com espetáculos artísticos da cultura popular. Esta primeira edição ocupará condomínios residenciais do Jardins Mangueiral, em fins de semana entre os meses de agosto e novembro, reunindo artistas, brincantes e arte-educadores atuantes no DF. As primeiras paragens serão nos dias 21 e 28 de agosto, no Jardins dos Muricis e no Jardins dos Jatobás. Todas as atrações são gratuitas e abertas a todas as idades.

Brincando com Arte é uma idealização do músico, compositor e arte-educador Rene Bomfim. Em oito paragens no Jardins Magueiral, o projeto irá criar um espaço aberto para crianças explorarem a potência inventiva do brincar, convidando jovens e adultos a relembrarem a fonte criativa da infância. Quem prestigiar o evento terá a oportunidade de aprender a construir o seu próprio brinquedo artesanal com materiais recicláveis, na Oficina de Brinquedos Populares facilitada por Rene Bomfim. Já o Grupo Curumim Cultural promoverá jogos de rua e brincadeiras tradicionais, como perna de pau, ping-pong, dominó, chicotinho queimado, pique-esconde, entre outros. No universo das culturas populares, o projeto apresentará show de forró e música regional com o grupo Caco de Cuia e espetáculo de teatro popular de bonecos com o grupo Mamulengo Fuzuê.

Fotos: Davi Mello/Divulgação

Rene Bonfim nos conta que idealizou o Brincando com Arte buscando resgatar formas tradicionais e regionais de diversão, que foram atropeladas pelo avanço da tecnologia e pelo consumo desenfreado. “Aprendi a construir brinquedos artesanais com Mestre Zezito e percebo que as crianças de hoje têm pouco acesso ao brincar na rua, elas quase não conhecem os brinquedos artesanais e as brincadeiras populares. Com esse projeto quero promover o reconhecimento da nossa ancestralidade brincante, do teatro de rua, dos forrós nos quintais e dos artistas que formam a nossa identidade brasileira”, afirma o músico.

Brincando com Arte é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Programação

21 de agosto – 10h: QC 02, Jardins dos Muricis

28 de agosto – 10h: QC 09, Jardins dos Jatobás

18 de setembro – 10h: QC 14, Jardins das Acácias

08 de outubro – 14h: QC 08, Jardins das Quaresmeiras

09 de outubro – 10h: QC 07, Jardins dos Tapiriris

16 de outubro – 10h: QC 06, Jardins das Salácias

SERVIÇO

Projeto Brincando com Arte

Quando: fins de semana de agosto e setembro – 21 e 28/08 — 18/09 — 08, 09 e 16/10

Onde: condomínios residenciais do Jardins Mangueiral

Entrada: franca e classificação indicativa livre

Redes sociais: www.instagram.com/projetobrincandocomarte