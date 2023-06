Programação da Parada LGBTQIA+ de SP terá Daniela Mercury e Pabllo Vittar

A programação terá início às 12h, na avenida Paulista, passa pela rua da Consolação e deve terminar na Praça Roosevelt

Com o tema “Queremos políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade”, a 27ª Parada do Orgulho LGBT acontece no próximo domingo (11), na Avenida Paulista. Os 19 trios elétricos contarão com nomes como Daniela Mercury, Majur, Pabllo Vittar e Pocah.

A programação terá início às 12h, na avenida Paulista, passa pela rua da Consolação e deve terminar na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Minhoqueens, Agrada Gregos e Batekoo estão entre os blocos de carnaval LGBT que também devem se apresentar.

Neste ano, uma das novidades é uma área elevada para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes se encontrarem e descansarem. Haverá também cordeamento para pessoas com deficiência acompanharem a marcha.

Antes da Parada, o público também pode participar da 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ quinta-feira (8), a partir das 10h, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A entrada é gratuita mediante cadastro e retirada de ingresso pelo Sympla.

Em 2022, ano de eleições, o tema foi “Vote com orgulho- por uma política que representa”, para incentivar o voto em candidatos que apoiassem a causa LGBTQIA+. Pabllo Vittar também se apresentou ano passado, além de Luísa Sonza, Liniker e Ludmilla.

Segundo uma pesquisa da SPTuris (a empresa municipal de turismo da cidade), três de cada dez pessoas presentes na 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ não moravam na capital paulista. Destes 13,6% do público, a maioria era proveniente de estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Santa Catarina.

Os horários das apresentações ainda não foram divulgados.