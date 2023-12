Prêmio Profissionais da Música: uma festa de reconhecimento

Um fim de semana repleto de música, homenagens e comemoração. Assim foi a 2ª etapa do Prêmio Profissionais da Música, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Teatro Sesc Garagem, Sesc Ceilândia e Sesc Gama, expandindo seu alcance e se aproximando ainda mais da comunidade. A iniciativa, que teve a etapa nacional realizada em junho, neste fim de ano se voltou, exclusivamente, para o Distrito Federal.

O evento destacou o talento musical da diva da música brasileira Alaíde Costa e da cantora brasiliense Flor Furacão. Com propostas e estilos diferentes—uma consolidada e outra em ascensão—ambas encantaram. Na ocasião, anunciada como uma das homenageadas da próxima edição do PPM, Alaíde, do alto de seus 87 anos, encerrou a noite de premiação “Viraliza Brasília”, novidade do PPM voltada para o reconhecimento de pessoas, empresa e projetos contemplando seis categorias. Foram vencedores o Festival CoMA, na categoria Festival de Música; o programa de TV Quebradas, na categoria Projeto Cultural; a Revista Traços, na categoria Veículo Cultural; o Clube do Choro e Infinu Comunidade Criativa, na categoria Casa Noturna; o CCBB, na categoria Espaço Cultural e Carol Borges, na categoria Curadora.

Para fechar, dois dias de mostra de videoclipes e uma tarde de painéis com profissionais da música e uma exposição fotográfica que poderá ser conferida até o fim do mês com os homenageados da 7ª edição: Lia de Itamaracá, Renato Mattos, Juarez Fonseca e Chico Science [in memorian].

Sobre o PPM

Em sua 7ª edição, em 2023, o PPM foi dividido em duas etapas. A 1ª, realizada em junho, alcançou abrangência nacional com a premiação de profissionais de todo o país distribuídos em 176 categorias. Já a 2ª, foi predominantemente voltada para o Distrito Federal. O evento é feito por e para os profissionais da música de todo o país, com o propósito da valorização de toda a cadeia criativa e produtiva da música, desde os bastidores, passando pela obra em si, até sua distribuição. É um evento inclusivo que conta com intérpretes de LIBRAS, instalações acessíveis a pessoas com deficiências e outros recursos de acessibilidade. O PPM foi/é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.