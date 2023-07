Prazo de inscrições para oficinas do Favela Sounds termina dia 1º

Iniciando os trabalhos em 8 de agosto, o Favela Sounds apresenta três oficinas online para público interessado de todo o país

Aproxima-se a sétima edição do Favela Sounds, o maior festival de cultura de periferia do país. Entre 28 de agosto e 2 de setembro, a programação de shows, oficinas e debates ocupa mais uma vez o Museu Nacional e diversas RAs com atividades gratuitas pensadas para estimular a inclusão produtiva da juventude da favela e provocar encontros entre diferentes gerações e regiões periféricas do Brasil. Iniciando os trabalhos em 8 de agosto, o Favela Sounds apresenta três oficinas online para público interessado de todo o país, todas elas conectadas ao tema da edição: As Muitas Formas de Narrar.

Em 2023 o evento se volta a pensar os caminhos e potências das narrativas periféricas. Junta-se, portanto, a roteiristas, atores, diretores, escritores, poetas, rimadores e outros profissionais que se valem da palavra como ferramenta da transformação. Entre 8 e 25 de agosto, o jornalista e pesquisador GG Albuquerque, o roteirista e ator Thiago Almasy, e a escritora e ensaísta Juliana Borges apresentam atividades voltadas a apoiar na formação de jovens periféricos em temas ligados à criação e desenvolvimento de narrativas. As inscrições gratuitas ficam abertas somente até o dia 1º de agosto através do favelasounds.com.br/links e cada oficina comporta no máximo 100 inscritos.

Em breve a programação da edição 2023 de Favela Sounds está no ar, afirmam os organizadores.

Serviço

Oficinas online do Favela Sounds 2023

Data: 8 a 25 de agosto de 2023

Inscrições gratuitas somente até 1º de agosto

Link para inscrições: favelasounds.com.br/links

Vagas: 100 (sem pré-requisitos para a participação)

Contato para apoiar o festival: [email protected].com

Redes sociais: @favelasounds