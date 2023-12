Praça da Bíblia sedia Feira dos Produtores da Agricultura Familiar e do Turismo Rural do DF

Mobilizando a potência rural do DF, evento reúne atrações musicais nacionais e exposição de produtos rurais neste sábado e domingo

A Feira dos Produtores da Agricultura Familiar e do Turismo Rural de Ceilândia, organizada pelo Instituto Sociocultural Humanidade Diversidade e Unida – HDUN, com o fomento da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), reunirá na Praça da Bíblia expositores, visitantes e produtores em inúmeras atividades que serão ofertadas durante os três dias de realização, 16 e 17 de dezembro, para celebrar o agroturismo crescente no DF.

Com o objetivo de promover a descentralização da cultura e possibilitar a união do potencial turístico e da produção rural da região, o evento oferece atrações musicais, exposição de produtos agropecuários e praça de alimentação. Produtos frescos e orgânicos, trazidos diretamente pelo produtor rural local, estarão à venda. As atividades serão ofertadas de forma gratuita a toda a comunidade de Ceilândia e região.

A Feira dos Produtores em Ceilândia busca integrar diversas atividades que vão desde oficinas de culinária e gastronomia típica até apresentações musicais locais e regionais. Com a presença de atrações musicais, oficinas sobre meio ambiente e sustentabilidade, recepção da cavalgada, fazendinha para as crianças e demonstrações de máquinas agrícolas, a feira busca criar uma ponte entre a comunidade urbana e os produtores rurais.

Com entrada franca e ambiente coberto, o evento promete três dias de celebração e entretenimento em homenagem ao agroturismo. No dia 16 de dezembro, sábado, o evento de programação diversificada apresenta DJ Luciano D’Marco e o Audiodescritor Cacá Silva das 18h à 1h, seguidos por Alisson e Ariel das 19h às 20h, Leon das 20h30 a 21h30, Talvanes e Tiago das 22h às 23h, e encerrando com DJ Jiraya Uai das 23h30 à 0h30. Já no domingo, 17 de dezembro, a programação segue com Júnior Ferreira das 19h às 20h, Roni e Ricardo das 20h30 às 21h30, Banda Imagem das 22h às 23h, e encerrando com Guind’Art 121 das 23h30 à 0h30.

A apresentação e audiodescrição de todo o evento serão feitas pelo expoente da cultura brasiliense, Cacá Silva. Figura de destaque em iniciativas culturais que enaltecem os artistas do DF, Cacá enfatiza sua profunda paixão pelo potencial do turismo rural, evidenciando como ele é uma poderosa ferramenta de geração de emprego e renda. “A Feira é uma expressão de respeito à história da comunidade. A conexão entre feiras agropecuárias e o turismo é multifacetada, proporcionando benefícios econômicos, culturais e sociais tanto para os participantes quanto para a comunidade local”, enfatiza o apresentador do evento.

À frente da ação Kamila Nascimento do HDUN, acredita que a feira é um momento para a troca de ideias e experiências entre a população, produtores rurais e o público em geral. “Esperamos que este evento seja catalisador para a expansão de horizontes e o fortalecimento dos laços do turismo rural do DF”, afirma.

A Feira dos Produtores busca garantir a acessibilidade em todas as suas iniciativas, desde a instalação de rampas de acesso até a disponibilização de intérpretes de língua de sinais. O evento é planejado para atender a todos de maneira inclusiva, demonstrando o compromisso com uma celebração que beneficia não apenas os participantes, mas toda a comunidade.

“Esta é mais do que uma feira – é uma oportunidade de promover a cultura rural, impulsionar o turismo e criar um impacto positivo e duradouro na região, consolidando a região como um polo turístico e tecnológico do agronegócio brasiliense”, completa o idealizador do evento.

SERVIÇO:

Feira dos Produtores da Agricultura Familiar e do Turismo Rural de Ceilândia

Sábado e domingo, 16 e 17 de dezembro

A partir das 16h

Na Praça da Bíblia de Ceilândia

Entrada franca e classificação indicativa livre

Programação e mais informações: @fiafdf