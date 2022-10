Pontão celebra Semana da Criança com programação variada

De 12 a 16 de outubro, almoço com personagens do universo infantil, área para oficinas, brinquedos infláveis e troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Muita diversão e uma programação variada. As crianças terão cinco dias de outubro, de 12 a 16, dedicados a elas no Pontão. As atividades têm início na quarta-feira, 12, com um almoço com a presença de personagens do universo infantil. 32 atores compartilharão momentos especiais com os clientes nas operações gastronômicas do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul. Repetindo o sucesso do Férias Kids, que embalou o recesso escolar da criançada, um espaço de diversão com temática de Copa do Mundo oferecerá brinquedos infláveis e lúdicos, área de troca de figurinha do álbum do Mundial de Futebol e brinquedos como corrida maluca e totó.

Todas as operações gastronômicas do Pontão contarão com a presença das personagens do universo infantil. Nos restaurantes, elas serão recebidas pelas crianças que estarão dentro do estabelecimento, consumindo no local. O almoço com as personagens irá ocorrer das 13h às 15h. No mesmo horário, nos quiosques, as personagens atenderão os mini consumidores e transeuntes do complexo.

Com funcionamento das 15h às 20h e inspiração na Copa do Mundo, a área será um “esquenta” para o Mundial de Futebol com início em novembro. O espaço destinado às crianças de 2 a 14 anos, oferece infláveis (inclusive o tobogã que faz sucesso com a garotada), área baby, além de muitas atividades. Para usufruir do espaço é cobrado ingresso no valor de R$ 50,00 por criança (com hora livre) e válido para um dia. Para participar das oficinas (pintura em cavalete, oficina de flâmula e telinha, boneco copa, coroa e espada, pulseirinhas e colarzinho da copa) o valor do ingresso é R$ 50,00 por dia e por criança, com hora livre. O espaço oferece, também, ponto de venda de bebidas geladinhas, pipoca, algodão doce, pirulitos e snacks. Mesas e cadeiras irão garantir o conforto dos adultos responsáveis pelas crianças.

Pintura artística especial também faz parte do leque de opções oferecido para a garotada. R$ 35,00 (rosto) e R$ 25,00 (corpo). Oficinas de musicalização acontecerão nos dias 12, 15 e 16, das 15h às 20h, com teclado, ukulele e instrumentos infantis.

Confira o regulamento das atividades oferecidas no site do Pontão (www.pontao.com.br).

Para acompanhar as atividades da Semana da Criança, as operações gastronômicas do Pontão oferecem muitas opções no menu. O Gran Bier sugere o seu Chiken Burger divertido. A novidade criada especialmente para a data, tem pão, frango empanado, maionese, alface e pepino de picles e pode ser saboreado de 12 a 16 de outubro. Acompanha batata-frita. Por R$ 36,50. O Sallva oferece o Menu Bambini composto por massa divertida na manteiga com filezinho e um toque de tomate triturado. De sobremesa, sorvete e um presentinho da Paganini pelo Dia das Crianças. Válido até final de outubro ou enquanto durar o estoque. Por R$ 45,00.

Serviço

Semana da Criança no Pontão

Quando: de 12/10 a 16/10

Horário da área de brinquedos e oficinas: das 15h às 20h. Mediante compra de ingresso à venda no local.

Aceita cartão de crédito e débito, pix e dinheiro.

Dia 12/10, das 13h às 15h, almoço com personagens (mediante consumo no local).

Onde: Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: (61) 3364-0580