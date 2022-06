Plataforma ‘Árvore’ promove congresso gratuito com participações especiais

Evento on-line abordará temas como educação antirracista, Novo Ensino Médio, saúde mental e competências socioemocionais

A Árvore, plataforma com soluções de leitura digital, promoverá a terceira edição do congresso on-line e gratuito “Conversas que Transformam”, durante os dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 17h30 (pelo horário de Brasília).O streaming de leitura reunirá nomes importantes para promover trocas que priorizam a escuta como a principal chave da transformação.

Entre os convidados estarão o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos, que participará da palestra “A arte e a educação como ferramentas de transformação social“; Rossandro Klinjey, psicólogo, professor, consultor em Educação e Desenvolvimento Humano que abordará o tema “Ferramentas para fortalecer educadores no sonho de transformar a educação”; Elisama Santos, escritora e psicanalista e a professora Antônia Burke irão falar juntas sobre “Saúde Mental e Competências Socioemocionais”.

Com debates ligados a temas atuais e pensado para educadores, o “Conversas que transformam” tem como principal objetivo promover trocas que priorizam a escuta como principal chave para a transformação.

A terceira edição do congresso busca fortalecer o compromisso da Árvore em aproximar as instituições de ensino e especialistas, a fim de fornecer ferramentas e inspirações necessárias para construir o futuro na educação.

O evento contará, ainda, com intérprete de libras e reunirá outros nomes importantes, como o professor e participante da 21ª edição do Big Brother Brasil, João Luiz Pedrosa e a escritora Janine Rodrigues; Antonieta Megale, professora universitária da Unifesp; a professora Antônia Burke; Elisama Santos, escritora e psicanalista; o escritor Pedro Bandeira; o youtuber e podcaster, Pedro Pacífico e as educadoras, fundadoras do SOS Educação, Roberta Bento e Taís Bento. Completarão a lista de convidados: Kátia Smole, diretora executiva do Instituto Reúna e José Pacheco, educador, especialista em leitura e escrita.

Para a edição deste ano, além de conversas relevantes com nomes da educação, os participantes contarão com intervenções artísticas a fim de refletirem sobre o poder da escuta. Além das palestras e mesas, o evento contará com uma novidade especial, os plantões de dúvidas, onde os participantes terão a oportunidade de trocar com especialistas. Ao final, receberão um certificado de participação e, ainda, poderão aproveitar uma apresentação musical ao vivo.

Congresso Conversas que Transformam

Dias 28, 29 e 30 de junho – a partir das 17h30 (horário de Brasília)

Inscrições: aqui

Programação:

28/06 (terça-feira)

• 17h30 – abertura do evento.

• 18h – “Família e escola” – convidadas: Roberta Bento e Taís Bento, educadoras e fundadoras do SOS Educação.

• 19h – “Educação Antirracista” – convidados: João Luiz Pedrosa, professor e participante da 21ª edição do Big Brother e a escritora Janine Rodrigues.

• 20h – “Ferramentas para fortalecer educadores no sonho de transformar a educação” – convidado: Rossandro Klinjey, psicólogo, professor da PUCRS , consultor em Educação e Desenvolvimento Humano.

29/06 (quarta-feira)

• 17h30 – Bate papo com José Pacheco, educador, especialista em leitura e escrita.

• 18h45 – “Inovação em Educação Bilíngue” – convidada: Antonieta Megale, professora universitária da Unifesp.

• 19h45 – “Leitura e tecnologia” – convidados: Pedro Bandeira, escritor, e Pedro Pacífico, advogado, youtuber e podcaster.

30/06 (quinta-feira)

• 17h30 – “A arte e a educação como ferramentas de transformação social” – palestra com Lázaro Ramos.

• 18h45 – “Novo Ensino Médio” – convidada: Katia Smole, diretora executiva do Instituto Reúna.

• 19h45 – “Saúde Mental e Competências Socioemocionais” – convidadas: Antônia Burke, professora, e Elisama Santos, escritora e psicanalista.

As inscrições devem ser realizadas através do site do congresso.