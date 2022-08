Planaltina recebe Feira de Artesanato Comunidade de Fibra

Feira é resultado do circuito de cursos oferecidos para a população local em junho e julho

Nos meses de junho e julho de 2022, o projeto Comunidade de Fibra realizou um circuito de cursos de artesanato gratuitos e abertos ao público, cujo objetivo geral foi desenvolver algumas técnicas do artesanato através de recursos pedagógicos e práticos. Os ministrantes dos cursos foram artesãos/artesãos da cidade, que tiveram seus trabalhos reconhecidos e criaram condições para que os aprendizes pudessem conhecer e se apropriarem das técnicas de artesanato apresentadas. Agora, como resultado, o projeto realizará a Feira de Artesanato Comunidade de Fibra, onde serão expostos e comercializados artesanatos da região, em especial dos artesãos e aprendizes que participaram dos cursos, além de outros profissionais da região. A Feira será no dia 13 de agosto, no Complexo Cultural de Planaltina, das 09h às 22h.

Programação especial

A programação da Feira Comunidade de Fibra, além da exposição e comercialização de artesanatos, contará com rodas de conversa sobre políticas públicas e valorização do artesanato, uma oficina sobre comercialização online e uma oficina sobre precificação de peças de artesanato. À noite ocorrerão 3 apresentações culturais: Prethaís, Preto Cosmo e Grupo de Teatro Mamulengo Sem Fronteiras.

Comunidade de Fibra

O projeto Comunidade de Fibra é uma iniciativa do Ponto de Cultura Panteras Negras, localizado no Assentamento Pequeno William, em parceria com a Gaia Natur, sendo apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal. Com os cursos e a Feira, o projeto visa a organização de grupos de artesãos e artesãs com foco na produção e comercialização coletivos, promovendo a capacitação, a divulgação dos trabalhos, a comercialização das peças produzidas e o fornecimento de meios e espaços para exposição e vendas do artesanato local. O público-alvo principal das ações do projeto constitui a população da periferia e da zona rural da região, e busca formas de promover a geração de renda e ao mesmo tempo a valorização e resgate das identidades culturais dessas populações através do artesanato.

SERVIÇO

Feira Comunidade de Fibra

Quando: sábado, dia 13 de agosto, das 9h às 22h

Onde: Complexo Cultural de Planaltina (localização)

Entrada: Franca

Classificação: Livre

Mais informações: https://www.instagram.com/comunapanterasnegras/