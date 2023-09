Planaltina recebe 10ª Parada do Orgulho LGBT

Evento será realizado no próximo domingo (17), com diversas atrações e entrada franca

Com muita cor, diversidade e pautas políticas, a região administrativa de Planaltina receberá, no próximo domingo (17), a 10ª Parada do Orgulho LGBT. A concentração será no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções, a partir das 14h, com entrada franca.

O evento vai contar com atrações dos DJs Edson Lima, Fran Vaz, entre outros, além de performances de drag queens.

A festa faz parte do projeto “LGBT em Ação”, uma iniciativa da Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema Ecosol no DF, com o apoio financeiro da Secretaria de Cultura e colaboração do Instituto de Promoção dos Direitos Humanos (INPDH).

Acompanhe o calendário de paradas:

17/09 – 10° Parada do Orgulho LGBT de Planaltina DF

01/10 – 5° Parada do Orgulho LGBT do Itapoã

29/10 – 14° Parada do Orgulho LGBT de Ceilândia

05/11 – 5° Parada do Orgulho LGBT de Brazlândia

12/11 – 8° Parada do Orgulho LGBT de Samambaia

29/11 – 2° Parada do Orgulho LGBT do Riacho Fundo II