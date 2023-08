Planaltina, Gama, Ceilândia e Plano Piloto recebem corridas de rua

As corridas ocorrem aos sábados, começando no próximo dia 5, em Planaltina, sempre das 6h às 12h

Brasília recebe, em agosto, o Circuito de Corridas Energias do Mundo. O evento é dividido em quatro etapas, sendo uma realizada em diferentes regiões administrativas: Planaltina, Gama, Ceilândia e Plano Piloto.

As corridas ocorrem aos sábados, começando no próximo dia 5, em Planaltina, sempre das 6h às 12h. Cada circuito tem 5 km de percurso e será monitorado por uma equipe de profissionais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através deste site.

A ideia do Circuito de Corridas Energias do Mundo, realizado pelo Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital e pelo Ministério do Esporte, é promover, a cada sábado do mês de agosto, de 5 a 26, um formato diferente de corrida de rua.

Confira onde será realizada cada etapa:

1ª etapa – México

5 de agosto, das 6h às 12h

Local: Planaltina – largada: Avenida Uberdan Cardoso, s/nº – Setor Administrativo, em frente à Administração Regional de Planaltina

2ª etapa – Dubai

12 de agosto, das 6h às 12h

Local: Gama – largada: SCE AE Oeste, St. Central, próximo ao estádio Bezerrão

3ª etapa – Japão

19 de agosto, das 6h às 12h

Local: Ceilândia – largada: QNM 13, Módulo B, em frente à Administração Regional de Ceilândia

Inscrições a partir do dia 4 de agosto no site.

4ª etapa – EUA

26 de agosto, das 6h às 12h

Local: Plano Piloto – Eixo Monumental – largada: Palácio do Buriti

Inscrições a partir do dia 11 de agosto no site

Mais informações: @corridasenergiasdomundo