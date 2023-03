Pirenópolis recebe luau com Nando Reis em 22 de abril

Evento está marcado para um dia depois do aniversário de Brasília, sendo uma boa opção para quem quer viajar para um destino próximo

Os brasilienses que estão se programando para o feriado prolongado de 21 de abril (aniversário de Brasília e Tiradentes) ganharam um motivo e uma opção a mais no roteiro para poderem escolher Pirenópolis-GO como destino para um breve descanso de sexta a domingo, junto a todo conforto, gastronomia variada e contato com a natureza que a cidade proporciona.

Localizada há pouco mais de 150 km da capital, Pirenópolis recebe, no sábado, 22 de abril, um luau com o cantor Nando Reis, na Beira Rio, a partir das 18h, com a turnê ‘Nando Hits’, do qual como o nome mesmo já sugere, traz em seu repertório os principais sucessos dos 40 anos de carreira do músico. O evento também vai receber um grande festival gastronômico com mais de 20 restaurantes da cidade, entre italiano, brasileiro, contemporâneo e japonês.

Entre as canções que certamente serão cantadas em coro pelo público estão All Star, Relicário, Por onde andei, N, Pra você guardei o amor, O segundo sol, entre outros.

Os ingressos estão à venda pelo site IngressoSA, e custam a partir de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 100 (entrada solidária mediante doação de 2kg de alimento não perecível).

Serviço

Luau Piri com Nando Reis

Quando: sábado, 22 de abril, a partir das 18h

Onde: Beira Rio – Próximo à ponte de madeira no centro de Pirenópolis-GO

Os ingressos estão à venda pelo site IngressoSA, e custam a partir de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 100 (entrada solidária mediante doação de 2kg de alimento não perecível).

Para mais informações: @luaupiri e (62) 9 9204-6767