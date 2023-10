Pirenópolis comemora 296 anos com um mês repleto de atividades

Para o mês de outubro, estão previstos torneios esportivos, apresentações musicais, atividades religiosas, cívicas e culturais

No próximo dia 7 de outubro, a cidade de Pirenópolis, localizada no coração de Goiás, completa 296 anos de história, tradição e cultura. O município, famoso por seu patrimônio preservado e natureza exuberante, promete uma grande festa com uma série de eventos e atividades para moradores e visitantes.

Para o mês de outubro, estão previstos torneios esportivos, apresentações musicais, atividades religiosas, cívicas e culturais que ressaltam a rica herança da cidade. No próximo sábado (07/10), às 21h, uma serenata vai percorrer as ruas da cidade, saindo da praça da Igreja Matriz, no Centro Histórico.

Além disso, a prefeitura municipal de Pirenópolis se empenha em fortalecer o vínculo com a população local, planejando o início e a entrega de obras relevantes para o desenvolvimento da comunidade. Com isso, busca-se proporcionar melhores condições de vida e infraestrutura para os cidadãos.

Na educação, o Festival de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo vai circular pelas escolas municipais, com uma série de atividades, visando estimular o aprendizado e o envolvimento dos estudantes.

Com o apoio da prefeitura, o Sindicato de Turismo e Hospitalidade de Goiás, SindTur e a Fecomércio Goiás, realizam a 14ª edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis. Com o tema, “Original do Cerrado”, o evento, promete atrair os amantes da boa mesa com menus para lá de especiais até o dia 28 de outubro.

Com a programação diversificada e o entusiasmo da população, os 296 anos de Pirenópolis prometem ser um momento de celebração, reflexão e mobilização em prol de um futuro ainda mais promissor para esta encantadora cidade histórica.

“Esta celebração não é apenas uma festa, mas um momento de reflexão sobre a importância de preservar nossa rica história e cultura”, afirma o prefeito da cidade, Nivaldo Melo. “Pirenópolis é um lugar especial, e é nossa responsabilidade garantir que as futuras gerações possam apreciar e aprender com o nosso legado”.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Programação

De 27/09 a 11/10

Copa Primavera de vôlei

Dia 05/10

De 7h às 12h – Gincana do Patrimônio – Largo da Matriz

Dia 07/10

8h – Hasteamento Oficial das Bandeiras – Prefeitura de Pirenópolis

21h – Serenata pelas ruas da cidade saindo da Igreja Matriz

Dia 08/10

7h – Missa de Aniversário da Cidade- Igreja Matriz

19h – Culto na Assembleia de Deus – Região do Degredo

De 09/10 a 11/10

Horário escolar – Festival de Inovação, criatividade e Empreendedorismo – Escolas Municipais

Dia 11/10

10h – Entrega da Sala de Videomonitoramento

Dia 14/10

7h30 – Passeio Ciclístico – Saída do Largo da Matriz

De 16/10 a 20/10

Semana da Criança e Inauguração do Centro de Convivência Multiprofissional

Dia 17/10

17h30 – Aulão de Hiit – Praça da Saúde

25/10

19h – Lançamento da Campanha de Promoção do Destino Pirenópolis