Pioneira no stand-up feminino, Criss Paiva se apresenta no DF em julho

A apresentação ocorre no Complexo Cultural de Planaltina-DF. Ingressos já estão à venda

Um dos principais nomes do stand up comedy do país desembarca no Distrito Federal no mês que vem. Criss Paiva traz seu show de comédia para o Complexo Cultural de Planaltina-DF no dia 23 de julho, a partir das 19h.

Criss tem mais de 10 anos de carreira. Em 2008, esteve em cartaz semanalmente em Sorocaba, onde formou seu primeiro grupo de stand up comedy e, a partir de 2009, foi convidada por grupos como Comédia em Pé, Clube da Comédia, Comédia Ao Vivo e Improriso. Criss fez parte do elenco fixo do grupo Humor de Salto Alto, primeiro grupo de stand up comedy exclusivamente feminino do país. E atualmente ela é host do podcast Vênus ao lado da Yasmin Ali Yassine, com mais de meio milhão de inscritos no Youtube.

A apresentação é novidade no Complexo Cultural de Planaltina, onde será a primeira vez que receberá artistas famosos da comédia.

A abertura contará com participação de comediantes de renome do cenário nacional, entre eles Osvaldo Barros (presente nos principais comedy clubs do país), João Válio (criador do quadro TINDER AO VIVO somando mais de 5 milhões de acessos no Youtube).

SERVIÇO

Show Criss Paiva

Quando: 23 de Julho

Onde: Complexo Cultural de Planaltina/DF

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$40 no site Furando a Fila

Classificação: 14 anos